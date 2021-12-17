Почта России бесплатно отправит с Дворцовой площади Санкт-Петербурга открытки в любую точку мира

«Новогодняя почта» будет работать с 20 по 30 декабря 2021 г. с 17.00 до 20.00.

«Наш проект с Почтой России – это прекрасная возможность поздравить с наступающими новогодними и рождественскими праздниками своих близких, особенно тех, кто находится далеко от вас», – отметил генеральный директор АО «Петроцентр», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

«Почта России рада поддержать добрую новогоднюю акцию и подарить петербуржцам и гостям Северной столицы возможность отправить поздравления родным и друзьям из самого сердца Санкт-Петербурга. Получить в новогодние праздники открытку, подписанную близким человеком – особенное удовольствие. А если послание несет эмоции и впечатления от одного из красивейших городов мира, это приятно вдвойне. В этом проекте объединились творчество, праздничное настроение, красота Петербурга и почтовые традиции», — рассказал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

Открытки, которые петербуржцы и гости города смогут отправить с Дворцовой площади – уникальные. Новогодняя коллекция была создана на основе рисунков детей — победителей конкурса «Главная открытка города», объявленного и проведенного «Петербургским дневником» специально для этого проекта.

Сегодня, 17 декабря, Почта России и учредитель газеты «Петербургский дневник» АО «Петроцентр» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие информационного взаимодействия и реализацию совместных проектов. Документ подписали генеральный директор АО «Петроцентр», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов и директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

Проект проходит при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.