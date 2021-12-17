Почта России бесплатно отправит с Дворцовой площади Санкт-Петербурга открытки в любую точку мира

«Новогодняя почта» будет работать с 20 по 30 декабря 2021 г. с 17.00 до 20.00.
«Наш проект с Почтой России – это
прекрасная возможность поздравить с наступающими новогодними и рождественскими
праздниками своих близких, особенно тех, кто находится далеко от вас», – отметил генеральный директор АО
«Петроцентр», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
«Почта России рада поддержать добрую новогоднюю акцию и подарить
петербуржцам и гостям Северной столицы возможность отправить поздравления родным
и друзьям из самого сердца Санкт-Петербурга. Получить в новогодние праздники
открытку, подписанную близким человеком – особенное
удовольствие. А если послание несет эмоции и впечатления от одного из
красивейших городов мира, это приятно вдвойне. В этом проекте объединились
творчество, праздничное настроение, красота Петербурга и почтовые традиции», — рассказал директор макрорегиона
Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.
Открытки, которые
петербуржцы и гости города смогут отправить с Дворцовой площади – уникальные.
Новогодняя коллекция была создана на основе рисунков детей — победителей конкурса «Главная открытка города», объявленного и проведенного «Петербургским дневником» специально для
этого проекта.
Сегодня, 17 декабря, Почта
России и учредитель газеты «Петербургский дневник» АО «Петроцентр» подписали
соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие информационного
взаимодействия и реализацию совместных проектов. Документ подписали генеральный
директор АО «Петроцентр», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл
Смирнов и директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.
Проект проходит при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.