Почта России бесплатно отправит с Дворцовой площади Санкт-Петербурга открытки в любую точку мира

Почта России бесплатно отправит с Дворцовой площади Санкт-Петербурга открытки в любую точку мира

В преддверии Нового года газета «Петербургский дневник» и Почта России порадуют петербуржцев совместным проектом «Новогодняя почта». Рядом с главной елкой города на Дворцовой площади появится красочная литературная фотозона и пункт посткроссинга, откуда можно будет отправить открытку в любую точку мира.

Рубрики : Общество     17 Dec 2021

«Новогодняя почта» будет работать с 20 по 30 декабря 2021 г. с 17.00 до 20.00. 

«Наш проект с Почтой России – это прекрасная возможность поздравить с наступающими новогодними и рождественскими праздниками своих близких, особенно тех, кто находится далеко от вас», – отметил генеральный директор АО «Петроцентр», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

«Почта России рада поддержать добрую новогоднюю акцию и подарить петербуржцам и гостям Северной столицы возможность отправить поздравления родным и друзьям из самого сердца Санкт-Петербурга. Получить в новогодние праздники открытку, подписанную близким человеком особенное удовольствие. А если послание несет эмоции и впечатления от одного из красивейших городов мира, это приятно вдвойне. В этом проекте объединились творчество, праздничное настроение, красота Петербурга и почтовые традиции», — рассказал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

Открытки, которые петербуржцы и гости города смогут отправить с Дворцовой площади – уникальные. Новогодняя коллекция была создана на основе рисунков детей победителей конкурса «Главная открытка города», объявленного и проведенного «Петербургским дневником» специально для этого проекта.

Сегодня, 17 декабря, Почта России и учредитель газеты «Петербургский дневник» АО «Петроцентр» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие информационного взаимодействия и реализацию совместных проектов. Документ подписали генеральный директор АО «Петроцентр», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов и директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

Проект проходит при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

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