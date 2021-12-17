Ветераны — в Команде 47

Провел встречу в Приозерском районе заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

«Для нас очень важны мнения, высказанные представителями ветеранских организаций. Они позволяют реализовывать Социальный кодекс, определять меры социальной поддержки, учитывать предложения при регулировании бюджетного процесса», — отметил Николай Емельянов.

«2022 год объявлен губернатором Ленинградской области Годом Команды 47, которая должна объединить все конструктивные движения и инициативы жителей. Я бы очень просила вас, при планировании своей работы на будущий год, предусмотреть организацию взаимодействия с инициативными гражданами, мероприятия с молодежью, детьми, школьниками, которые позволили бы и ветеранам выступить в едином строю Команды 47. Мы, со своей стороны, готовы поддерживать такие инициативы и информационно, и организационно», — пригласила к сотрудничеству председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

В 2022 году, благодаря совместной работе комитета общественных коммуникаций и консультативного совета, удалось расширить число организаций, входящих в областной совет ветеранов и увеличить на 24% финансирование некоммерческих ветеранских организаций. В бюджете региона на эти цели запланировано финансирование в объеме 31,7 млн рублей. Также принято решение о предоставлении субсидий на два года, что даёт возможность планировать деятельность и выстраивать работу на более длительный срок.

В ходе заседания консультативного совета заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Вальденберг ответил на вопросы об обеспечении лекарствами, работе «скорой помощи» и узких специалистов.

Председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева рассказала о мерах социальной поддержки, льготах, субсидиях, компенсациях и услугах социального обслуживания, положенных ветеранам.

Об итогах работы с ветеранским активом Ленинградской области в 2021 году и планах на 2022 год рассказал председатель совета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Олейник.

В ходе встречи активистам ветеранского движения были вручены благодарности и ценные подарки губернатора Ленинградской области.