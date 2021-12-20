Диалог с властью

- Просим восстановить освещение в деревне Горки и поставить знак автобусной остановки.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

- Ленавтодором выполнены проектно-изыскательские работы на устройство наружного электроосвещения и тротуаров на автомобильной дороге «Красное Село – Гатчина – Павловск» в границах деревни Горки. Проектная документация разработана в полном объеме и получено положительное заключение государственной экспертизы. Возможность выполнения строительно-монтажных работ по устройству элементов обустройства в деревне Горки будет рассмотрена в приоритетном порядке при наличии достаточного финансирования.

В части восстановления утраченного дорожного знака информируем, что 20 октября 2021 года подрядной организацией выполнены работы по восстановлению утраченных дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса и/или троллейбуса» в н.п. Горки на км 24+914 (лево) и км 24+990 (право).

- В поселке Высокоключевой Гатчинского района фельдшерско-акушерский пункт на улице Олейниковой находится в неудовлетворительном состоянии. Просим провести его ремонт.

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

- По вопросу ремонта ФАПа в поселке Высокоключевой администрацией Гатчинской больницы разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт кабинета врача общей практики. После получения заключения о достоверности сметной стоимости и направления документации комитет по здравоохранению рассмотрит вопрос включения ремонтных работ в государственную программу «Развитие здравоохранения Ленинградской области» в 2022 году.

- В селе Воскресенском Гатчинского района нужны светофоры, переходы, камеры и искусственная дорожная неровность.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

- 9 ноября 2021 года была организована работа по выставлению передвижного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ в границах села Воскресенское Гатчинского района Ленинградской области.

Также на данном участке автомобильной дороги установлен стационарный комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ в рамках реализации Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ведутся его пуско-наладочные работы.

Срок выполнения работ – декабрь 2021 года. За 3 недели работы передвижного комплекса количество зафиксированных нарушений ПДД РФ снизилось более чем на 90% (с 169 до 12 (по состоянию на 02.12.2021).

- Просим построить вдоль дороги 2 остановки общественного транспорта вдоль дороги Красное Село – Гатчина – Павловск.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

- 28 октября 2021 года подрядной организацией выполнены работы по устройству двух автобусных остановок с автопавильонами на участке автодороги «Подъезд к деревне Ретселя» от автодороги Красное Село – Гатчина» (возле деревни Перекюля) право и лево.