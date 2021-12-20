Диалог с властью

- Просим восстановить освещение в деревне
Горки и поставить знак автобусной остановки.
Отвечает комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области.
- Ленавтодором выполнены
проектно-изыскательские работы на устройство наружного электроосвещения и
тротуаров на автомобильной дороге «Красное Село – Гатчина – Павловск» в
границах деревни Горки. Проектная документация разработана в полном объеме и
получено положительное заключение государственной экспертизы. Возможность
выполнения строительно-монтажных работ по устройству элементов обустройства в деревне
Горки будет рассмотрена в приоритетном порядке при наличии достаточного
финансирования.
В части восстановления утраченного
дорожного знака информируем, что 20 октября 2021 года подрядной организацией
выполнены работы по восстановлению утраченных дорожных знаков 5.16 «Место
остановки автобуса и/или троллейбуса» в н.п. Горки на км 24+914 (лево) и км 24+990
(право).
- В поселке Высокоключевой Гатчинского
района фельдшерско-акушерский пункт на улице Олейниковой находится в
неудовлетворительном состоянии. Просим провести его ремонт.
Отвечает комитет по здравоохранению
Ленинградской области.
- По вопросу ремонта ФАПа в поселке Высокоключевой администрацией
Гатчинской больницы разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт
кабинета врача общей практики. После получения заключения о достоверности
сметной стоимости и направления документации комитет по здравоохранению
рассмотрит вопрос включения ремонтных работ в государственную программу
«Развитие здравоохранения Ленинградской области» в 2022 году.
- В селе Воскресенском Гатчинского района нужны
светофоры, переходы, камеры и искусственная дорожная неровность.
Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской
области.
- 9 ноября 2021 года была организована
работа по выставлению передвижного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ
в границах села Воскресенское Гатчинского района Ленинградской области.
Также на данном участке автомобильной
дороги установлен стационарный комплекс автоматической фотовидеофиксации
нарушений ПДД РФ в рамках реализации Национального проекта «Безопасные
качественные дороги». Ведутся его пуско-наладочные работы.
Срок выполнения работ – декабрь 2021 года.
За 3 недели работы передвижного комплекса количество зафиксированных нарушений
ПДД РФ снизилось более чем на 90% (с 169 до 12 (по состоянию на 02.12.2021).
- Просим построить вдоль дороги 2
остановки общественного транспорта вдоль дороги Красное Село – Гатчина –
Павловск.
Отвечает комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области.
- 28 октября 2021 года подрядной
организацией выполнены работы по устройству двух автобусных остановок с
автопавильонами на участке автодороги «Подъезд к деревне Ретселя» от автодороги
Красное Село – Гатчина» (возле деревни Перекюля) право и лево.