Ёлка Победы в Сиверском

Стилизованный под
выступления военных агитбригад праздник собрал жителей посёлка и района. На
открытой сцене выступали профессиональные и самодеятельные артисты, гостей с
наступающим новым годом поздравлял Дед Мороз.
Федерация народных видов
спорта провела турнир по метанию валенка. Победил ученик сиверской школы
Андрей, которому в награду достался сладкий новогодний подарок.
Авиамодельный кружок
«Феникс» представил гонку на радиоуправляемых гидроскутерах и полёт авиамоделей
самолётов. Представители реконструкторского движения провели выставку военной
техники и ретро-автомобилей. Для гостей
праздника работала полевая кухня.
АНО «Чкалов парк» реализует молодежный патриотический проект в рамках гранта губернатора Ленинградской области.