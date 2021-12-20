Ёлка Победы в Сиверском

Ёлка Победы в Сиверском

В поселке Сиверском прошел театрализованный концерт «Елка Победы», организованный центром патриотического воспитания «Чкалов Парк».

Рубрики : Общество     20 Dec 2021

Стилизованный под выступления военных агитбригад праздник собрал жителей посёлка и района. На открытой сцене выступали профессиональные и самодеятельные артисты, гостей с наступающим новым годом поздравлял Дед Мороз.

Федерация народных видов спорта провела турнир по метанию валенка. Победил ученик сиверской школы Андрей, которому в награду достался сладкий новогодний подарок.

Авиамодельный кружок «Феникс» представил гонку на радиоуправляемых гидроскутерах и полёт авиамоделей самолётов. Представители реконструкторского движения провели выставку военной техники и ретро-автомобилей.  Для гостей праздника работала полевая кухня.

АНО «Чкалов парк» реализует молодежный патриотический проект в рамках гранта губернатора Ленинградской области.

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