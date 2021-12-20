Социальная газификация: Росреестр разъясняет

В
каких случаях можно бесплатно подвести газ к земельному участку?
По поручению Президента
РФ Владимира Путина по всей стране реализуется программа социальной
газификации, которая позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных
участков граждан. Этим правом могут воспользоваться владельцы земельных
участков, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов.
Эксперты Росреестра пояснили, какие тонкости нужно учесть, чтобы воспользоваться
этой программой.
Что
дает новая программа?
В нашей стране немало
населенных пунктов, к которым уже подведены газовые сети, однако дома их
жильцов по различным причинам не подключены к газу. Программа социальной
газификации предполагает, что если в населенном пункте есть газовая труба, то
до границы участка ее проведут бесплатно, независимо от того, как далеко от нее
расположен дом. Ответственность по проведению газа в пределах участка и его
подключению непосредственно в доме уже лежит на собственниках. При этом
отметим, что программа социальной газификации будет действовать до 31 декабря
2022 года (в отдельных случаях, за пределами 2022 года, например, если
газораспределительные сети в населенных пунктах будут проложены после 1 января
2022 г.).
Какие
участки попадают под действие программы?
Бесплатно
газифицироваться смогут только те участки, дома на которых стоят на кадастровом
учете. То есть, если у владельцев имеются документы, подтверждающие право
собственности на земельный участок и индивидуальный жилой дом, то они смогут
воспользоваться этой программой.
Если у собственника
соответствующих документов нет, то для участия в программе ему необходимо
сначала оформить право собственности на земельный участок и дом, и уже после
этого подать заявку на проведение газовой трубы.
Если участок находится в
границах СНТ, а оно расположено в границах газифицированного населенного
пункта, то доведение газопровода до границ таких товариществ будет бесплатно.
Но в границах СНТ строительство газораспределительной сети будет осуществляться
за счет граждан.
Как
подать заявку на подключение по программе?
После того, как права на
земельный участок и дом будут оформлены, собственники могут направлять заявку
на газификацию. Жителям не обязательно куда-то идти, чтобы газифицировать свой
дом, это можно сделать дистанционно через портал Госуслуг, портал единого
оператора газификации или на сайтах газораспределительных компаний региона.
Кроме того, можно посетить офисы МФЦ, а также стационарный или выездной
мобильный офис газораспределительной организации.
К заявке необходимо
приложить следующий комплект документов: правоустанавливающие документы на
земельный участок и индивидуальный жилой дом; ситуационный план; паспорт;
СНИЛС; ИНН, а также указать контактные данные.
Заместитель
руководителя Управления Росреестра по Ленинградской области Екатерина Ситникова:
«На базе Управления Росреестра по Ленинградской области создана рабочая группа
с целью оперативного решения вопросов, относящихся к компетенции Росреестра,
связанных с регистрационно-учетными действиями объектов газораспределительной
сети. Управление окажет максимальное содействие администрации Ленинградской
области и областному оператору газификации в оперативной постановке на
кадастровый учет и регистрации прав на объекты сетей газораспределения,
подходящие к земельным участкам граждан».