Социальная газификация: Росреестр разъясняет

В каких случаях можно бесплатно подвести газ к земельному участку?

По поручению Президента РФ Владимира Путина по всей стране реализуется программа социальной газификации, которая позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан. Этим правом могут воспользоваться владельцы земельных участков, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Эксперты Росреестра пояснили, какие тонкости нужно учесть, чтобы воспользоваться этой программой.

Что дает новая программа?

В нашей стране немало населенных пунктов, к которым уже подведены газовые сети, однако дома их жильцов по различным причинам не подключены к газу. Программа социальной газификации предполагает, что если в населенном пункте есть газовая труба, то до границы участка ее проведут бесплатно, независимо от того, как далеко от нее расположен дом. Ответственность по проведению газа в пределах участка и его подключению непосредственно в доме уже лежит на собственниках. При этом отметим, что программа социальной газификации будет действовать до 31 декабря 2022 года (в отдельных случаях, за пределами 2022 года, например, если газораспределительные сети в населенных пунктах будут проложены после 1 января 2022 г.).

Какие участки попадают под действие программы?

Бесплатно газифицироваться смогут только те участки, дома на которых стоят на кадастровом учете. То есть, если у владельцев имеются документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и индивидуальный жилой дом, то они смогут воспользоваться этой программой.

Если у собственника соответствующих документов нет, то для участия в программе ему необходимо сначала оформить право собственности на земельный участок и дом, и уже после этого подать заявку на проведение газовой трубы.

Если участок находится в границах СНТ, а оно расположено в границах газифицированного населенного пункта, то доведение газопровода до границ таких товариществ будет бесплатно. Но в границах СНТ строительство газораспределительной сети будет осуществляться за счет граждан.

Как подать заявку на подключение по программе?

После того, как права на земельный участок и дом будут оформлены, собственники могут направлять заявку на газификацию. Жителям не обязательно куда-то идти, чтобы газифицировать свой дом, это можно сделать дистанционно через портал Госуслуг, портал единого оператора газификации или на сайтах газораспределительных компаний региона. Кроме того, можно посетить офисы МФЦ, а также стационарный или выездной мобильный офис газораспределительной организации.

К заявке необходимо приложить следующий комплект документов: правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом; ситуационный план; паспорт; СНИЛС; ИНН, а также указать контактные данные.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Ленинградской области Екатерина Ситникова: «На базе Управления Росреестра по Ленинградской области создана рабочая группа с целью оперативного решения вопросов, относящихся к компетенции Росреестра, связанных с регистрационно-учетными действиями объектов газораспределительной сети. Управление окажет максимальное содействие администрации Ленинградской области и областному оператору газификации в оперативной постановке на кадастровый учет и регистрации прав на объекты сетей газораспределения, подходящие к земельным участкам граждан».