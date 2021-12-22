Эксперты рассказали, как мошенники продают «воздух» на сервисах объявлений

Роскачество назвало наиболее распространенные схемы мошенничества на сервисах объявлений, в том числе таких как «Авито», «Юла» и призывает пользователей быть внимательней, особенно в период предновогодних праздников, когда интенсивность интернет-покупок значительно возросла.

По мнению Центра цифровой экспертизы Роскачества, мошенники организованы в профессиональные преступные группы и используют несколько типовых схем для обмана граждан.

Сергей Кузьменко, старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов:

Схема №1: Предоплата

Эта схема работает, если клиент не пользуется встроенным сервисом доставки (который гарантирует оплату только после получения товара), а договаривается с продавцом напрямую, особенно если это происходит в стороннем чате, например, мессенджере. Схема очень проста: в ходе беседы с покупателем мошенник убеждает его сделать предоплату, показывая ему «фейковые» фотографии товара, а в итоге ничего не отправляет, или отправляет для отвода глаз пустую коробку.

Также один из способов, как обманывают доверчивых покупателей в случае предоплаты — использование фишингового сайта. Для оплаты мошенник отправляет ссылку на фишинговый сайт, дизайн которого похож на официальный сайт сервиса объявлений, но с единственным отличием: деньги уходят напрямую мошеннику, а после каждого списания выдается ошибка и просьба повторить отправку средств. Если у пользователя не подключены уведомления от мобильного банка, то многократное списание средств можно заметить не сразу.

Как бороться: обязательно пользуйтесь встроенным сервисом доставки, не делайте предоплату, если вы не уверены в продавце. Обязательно требуйте до оплаты фотографии товара, чтобы можно было убедиться в его существовании. Если речь идет об услуге, связанной с недвижимостью, например, аренда, то не делайте предоплату, пока не увидите объект лично.

Схема №2: Ссылка на «безопасную сделку»

Этот вид мошенничества нацелен, наоборот, на тех, кто что-либо продает. Мошенники изображают заинтересованных покупателей и отправляют в чат ссылку на фишинговый сайт якобы предназначенный для проведения безопасной сделки (дизайн сайта визуально оформлен как официальный сервис объявлений). Далее мошенники просят ввести данные банковской карты якобы для того, чтобы на нее поступили средства. На самом деле денежные средства не поступают, а списываются, так как данные получают сами мошенники.

Как бороться: не переходите по ссылкам, которые вам отправляют якобы заинтересованные в покупке пользователи и не вводите данные своей карты на подозрительных сайтах. Адрес сайта, на котором находитесь, внимательно проверяйте.

Схема №3: Фальшивая верификация или «звонит служба безопасности»

Этот вид мошенничества схож с самым популярным мошенничеством в России — телефонный звонок якобы от службы безопасности банка. Мошенник выдает себя за продавца и убеждает заинтересованного покупателя, что для так называемой «верификации сделки» обязательно нужно «верифицировать карту» (имеется в виду банковскую карту покупателя) у службы безопасности сервиса объявлений. Далее покупателю поступает звонок от того же самого мошенника, который, используя социальную инженерию, убеждает его назвать реквизиты своей карты якобы для подтверждения покупки. Если данные карты получены, мошенники списывают с нее деньги.

Как бороться: никогда не называйте реквизиты своей банковской карты по телефону незнакомым людям ни под каким предлогом, кем бы они не представлялись.

Центр цифровой экспертизы Роскачества также призывает интернет-пользователей сервисов объявлений завести отдельную банковскую карту для оплаты, относиться с подозрением к товарам с сильно заниженной ценой и не иметь дела с продавцами, которые каким-либо образом торопят к сделке, используя психологическое давление.

По данным МВД с начала 2021 года установленный ущерб от мошенников, действующих дистанционно, составил 45 миллиардов рублей. К дистанционным типам мошенничества в России относят преступления, совершенные в интернете, по телефону и аферы с банковскими картами.



