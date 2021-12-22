Область ждет выпускников школы фермеров за грантами

Область ждет выпускников школы фермеров за грантами

В академии менеджмента и агробизнеса состоялся второй в этом году выпуск школы фермеров.

Рубрики : Сельское хозяйство     22 Dec 2021

Участники интенсивного обучения — начинающие фермеры Ленинградской области или специалисты с опытом, желающие углубить знания, получить новую специализацию.

Два месяца очно и заочно они изучали экономику, маркетинг, растениеводство и животноводство, приходили практику в передовых фермерских хозяйствах области, под руководством экспертов разрабатывали бизнес-планы своих проектов.

По окончании учебы выпускники школы смогут претендовать со своими проектами на получение фермерских грантов комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.  Комитет готовится объявить прием документов на гранты 2022 года ― «Агростартап», «Ленинградский фермер», «Ленинградский гектар», семейные фермы.

Всего в 2021 году в школе фермеров обучение прошло 100 человек.  Новый набор планируется провести в следующем году.

Напомним, обучение в «Школе фермера» ― бесплатное. Проект реализуется на средства АО «Россельхозбанк», на базе академии менеджмента и агробизнеса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, ведущих фермерских хозяйств Ленинградской области при поддержке комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

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