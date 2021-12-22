Область ждет выпускников школы фермеров за грантами

Участники интенсивного
обучения — начинающие фермеры Ленинградской области или специалисты с опытом,
желающие углубить знания, получить новую специализацию.
Два месяца очно и заочно
они изучали экономику, маркетинг, растениеводство и животноводство, приходили
практику в передовых фермерских хозяйствах области, под руководством экспертов
разрабатывали бизнес-планы своих проектов.
По окончании учебы
выпускники школы смогут претендовать со своими проектами на получение
фермерских грантов комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области. Комитет готовится
объявить прием документов на гранты 2022 года ― «Агростартап», «Ленинградский
фермер», «Ленинградский гектар», семейные фермы.
Всего в 2021 году в школе
фермеров обучение прошло 100 человек.
Новый набор планируется провести в следующем году.
Напомним, обучение в
«Школе фермера» ― бесплатное. Проект реализуется на средства АО
«Россельхозбанк», на базе академии менеджмента и агробизнеса
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, ведущих фермерских
хозяйств Ленинградской области при поддержке комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.