Отпечатки и фото для загранпаспорта примут в МФЦ

Благодаря новому оборудованию жители области смогут через МФЦ заказать и получить «десятилетний загранпаспорт». Уже сейчас это можно сделать в многофункциональных центрах «Ломоносовский», «Сланцевский» и «Сосновоборский». В ближайшее время специальное оборудование появится, в общей сложности, в 18 центрах «Мои документы».

Оборудование криптобиокабины позволяет гражданам самостоятельно получить биометрические данные для оформления загранпаспорта – фотографии и отпечатки пальцев. Затем информация фиксируется в электронной анкете с уникальным штрих-кодом, который является специальным ключом для идентификации гражданина по биометрическим показателям. Процесс дальнейшей передачи биометрических сведений в МВД происходит в автоматизированном режиме и осуществляется по закрытым каналам связи.

«В криптобиокабине процесс максимально автоматизирован и выполняется заявителем самостоятельно, однако работники МФЦ всегда подскажут и помогут при возникновении вопросов», ― пояснили в учреждении.

За услугой по оформлению загранпаспорта нового образца сроком на 10 лет в областные МФЦ смогут обратиться жители любого региона. Срок изготовления для жителей Ленинградской области ― один месяц, для других регионов ― три месяца. На прием в МФЦ нужно записаться заранее и предоставить стандартный пакет документов ― как и в случае оформления обычного загранпаспорта. Размер госпошлины: 5 000 рублей для взрослых, 2 500 рублей ― для детей до 14 лет.