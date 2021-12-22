Отпечатки и фото для загранпаспорта примут в МФЦ

Благодаря новому
оборудованию жители области смогут через МФЦ заказать и получить «десятилетний
загранпаспорт». Уже сейчас это можно сделать в многофункциональных центрах
«Ломоносовский», «Сланцевский» и «Сосновоборский». В ближайшее время
специальное оборудование появится, в общей сложности, в 18 центрах «Мои
документы».
Оборудование криптобиокабины
позволяет гражданам самостоятельно получить биометрические данные для
оформления загранпаспорта – фотографии и отпечатки пальцев. Затем информация
фиксируется в электронной анкете с уникальным штрих-кодом, который является
специальным ключом для идентификации гражданина по биометрическим показателям.
Процесс дальнейшей передачи биометрических сведений в МВД происходит в
автоматизированном режиме и осуществляется по закрытым каналам связи.
«В криптобиокабине процесс
максимально автоматизирован и выполняется заявителем самостоятельно, однако
работники МФЦ всегда подскажут и помогут при возникновении вопросов», ―
пояснили в учреждении.
За услугой по оформлению
загранпаспорта нового образца сроком на 10 лет в областные МФЦ смогут
обратиться жители любого региона. Срок изготовления для жителей Ленинградской
области ― один месяц, для других регионов ― три месяца. На прием в МФЦ нужно
записаться заранее и предоставить стандартный пакет документов ― как и в случае
оформления обычного загранпаспорта. Размер госпошлины: 5 000 рублей для
взрослых, 2 500 рублей ― для детей до 14 лет.