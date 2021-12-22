Победы шахматных королей и королев

В классических шахматах среди мальчиков до 11 лет второе место занял Савва Антонов. Среди мальчиков до 13 лет четвертое место занял Артем Сапелкин. Среди девушек до 15 лет третье место заняла Вера Моторина. Среди юношей до 17 лет четвертое место занял Артем Дроздов. Среди юношей до 19 лет третье место занял Артем Горлов. Все они получили право принять участие в Первенстве России.

В быстрых шахматах среди девушек до 15 лет Вера Моторина заняла третье место, среди юношей до 19 лет Артем Горлов стал победителем. Еще одну золотую медаль он завоевал в блице.

Также были подведены итоги областного турнира по шахматам «Приз Центра «Ладога». Финал, в котором принимали участие мальчики и девочки до 13 лет, проходил с 17 по 19 декабря в Тосно.

Команда шахматистов из Гатчины заняла второе место. Авторы серебряной медали – Вера Моторина, Артем Сапелкин, Александр Сажин, Михаил Федоров. В личном зачете среди девочек 2008-2009 г.р. Вера Моторина заняла второе место. Артем Сапелкин стал победителем среди мальчиков 2010 г.р. и младше. По итогам двух этапов «Приза Центра «Ладога» Вера Моторина стала лучшей в своей возрастной категории.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов и красивых побед.