Терапевтические арт-метафоры Ольги Кузьмичевой

Это не первая выставка Ольги Кузьмичевой в Гатчине. Медсестра по профессии, она всегда любила рисовать. Однако в какой-то момент это ей показалось недостаточным.

- Меня всегда волновала одна мысль: как можно соединить помощь людям и любовь к рисованию? Ответ пришел сам собой — арт-терапия! - говорит Ольга.

Вынужденная самоизоляция в период эпидемии коронавируса подтолкнула ее к осваиванию новых методик в области арт-терапии.

- Моя выставка - это сплав моей фантазии, работы с нейролинией, цветом и словом. Выставка расскажет вам о самих себе, поможет увидеть многие события и вещи под другим углом, - так говорит Ольга Кузьмичева о своей новой экспозиции.

Свои необычные работы художница называет тоже необычно - авторской «колодой метафорических ассоциативных карт».

- Изучая арт-терапию, я выбрала работу со сказками и навсегда влюбилась в метафорические «карты», - рассказывает Ольга. - Училась писать в школе писательского мастерства, прошла курс правополушарного рисования. Написала книгу сказок, которые публикую в своем паблике ВКонтакте.

Как считает Ольга, с помощью сказок можно поменять быль. Как? С одной стороны, вроде бы все просто — вместе со своим собеседником она придумывает сказку, которая помогает решить какие-то внутренние проблемы. С другой стороны, такое сочинение — это всегда непростая работа по «вытаскиванию» из себя причин своих проблем и переживаний. При этом такие терапевтические сказки работают очень мягко и деликатно, иногда помогая человеку выйти из депрессии.

А не так давно в жизнь Ольги Кузьмичевой вошла нейрографика — изобразительный метод работы с подсознанием. Она прошла образовательный курс при школе создателя этого направления Павла Пискарева. Некоторые элементы нейрографики отразились и в метафорических «картах», представленных на выставке.

Про каждую из этих картинок каждый зритель может сказать что-то свое. На этом основана так называемая проективная методика для работы с человеком.

- Это необычные карты, у них нет толкований, - говорит Ольга. - Толкования рождаются в процессе работы над ними. Если человека зацепила какая-то картинка, я задаю ему вопрос: почему, чем именно зацепила? А потом через метафоры и образы сочиняется сказка. Эти сказки не простые, а психокоррекционные. По одной картинке можно написать одну диагностическую сказку, а можно - целую серию, в которую войдут и сказки победы.

По словам Ольги, главная задача — путем анализа восприятия этих карт помочь человеку найти свои собственные ресурсы, решить свои задачи.

- Причем все это в человеке есть, он все это знает давным давно, - уверена она. - Просто в его подсознании возникает своего рода слепое пятно, которое не позволяет ему видеть. Особенно так бывает после болезни, когда кажется, что все ресурсы исчерпаны. На самом деле все это у человека есть. С помощью таких карт я помогаю ему найти ответы в нем самом и прийти к какому-то решению. Так родилась целая колода таких «карт».

Выставка неслучайно названа «Мои метафоры. Четверостишия». Каждая из работ-«карт» в экспозиции сопровождается небольшим стихотворением. И изображения, и поэтические строчки неразрывно связаны.

Как говорит Ольга, сначала родились небольшие стихотворения. А потом они повлекли за собой какие-то образы, легшие в основу картинок.

- Это именно мои метафоры, - говорит она. - Какими они будут у других людей, я не знаю. Но если что-то у них внутри откликнется на эти образы, уже хорошо. Если зритель задастся каким-то вопросом или мыслью, значит выставка достигла своей цели.

Художественные «метафоры» Ольги Кузьмичевой можно увидеть в библиотеке им. А.И. Куприна до конца декабря.

Юлия Лысанюк