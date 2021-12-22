Терапевтические арт-метафоры Ольги Кузьмичевой

Это не первая выставка Ольги Кузьмичевой в
Гатчине. Медсестра по профессии, она всегда любила рисовать. Однако в какой-то
момент это ей показалось недостаточным.
- Меня всегда волновала одна мысль: как
можно соединить помощь людям и любовь к рисованию? Ответ пришел сам собой —
арт-терапия! - говорит Ольга.
Вынужденная самоизоляция в период эпидемии
коронавируса подтолкнула ее к осваиванию новых методик в области арт-терапии.
- Моя выставка - это сплав моей фантазии,
работы с нейролинией, цветом и словом. Выставка расскажет вам о самих себе,
поможет увидеть многие события и вещи под другим углом, - так говорит Ольга
Кузьмичева о своей новой экспозиции.
Свои необычные работы художница называет
тоже необычно - авторской «колодой метафорических ассоциативных карт».
- Изучая арт-терапию, я выбрала работу со
сказками и навсегда влюбилась в метафорические «карты», - рассказывает Ольга. -
Училась писать в школе писательского мастерства, прошла курс правополушарного
рисования. Написала книгу сказок, которые публикую в своем паблике ВКонтакте.
Как считает Ольга, с помощью сказок можно
поменять быль. Как? С одной стороны, вроде бы все просто — вместе со своим
собеседником она придумывает сказку, которая помогает решить какие-то
внутренние проблемы. С другой стороны, такое сочинение — это всегда непростая
работа по «вытаскиванию» из себя причин своих проблем и переживаний. При этом
такие терапевтические сказки работают очень мягко и деликатно, иногда помогая
человеку выйти из депрессии.
А не так давно в жизнь Ольги Кузьмичевой
вошла нейрографика — изобразительный метод работы с подсознанием. Она прошла
образовательный курс при школе создателя этого направления Павла Пискарева.
Некоторые элементы нейрографики отразились и в метафорических «картах», представленных
на выставке.
Про каждую из этих картинок каждый зритель
может сказать что-то свое. На этом основана так называемая проективная методика
для работы с человеком.
- Это необычные карты, у них нет
толкований, - говорит Ольга. - Толкования рождаются в процессе работы над ними.
Если человека зацепила какая-то картинка, я задаю ему вопрос: почему, чем
именно зацепила? А потом через метафоры и образы сочиняется сказка. Эти сказки
не простые, а психокоррекционные. По одной картинке можно написать одну
диагностическую сказку, а можно - целую серию, в которую войдут и сказки
победы.
По словам Ольги, главная задача — путем
анализа восприятия этих карт помочь человеку найти свои собственные ресурсы,
решить свои задачи.
- Причем все это в человеке есть, он все
это знает давным давно, - уверена она. - Просто в его подсознании возникает
своего рода слепое пятно, которое не позволяет ему видеть. Особенно так бывает
после болезни, когда кажется, что все ресурсы исчерпаны. На самом деле все это
у человека есть. С помощью таких карт я помогаю ему найти ответы в нем самом и
прийти к какому-то решению. Так родилась целая колода таких «карт».
Выставка неслучайно названа «Мои метафоры.
Четверостишия».
Каждая из работ-«карт» в экспозиции сопровождается небольшим стихотворением. И
изображения, и поэтические строчки неразрывно связаны.
Как говорит Ольга, сначала родились
небольшие стихотворения. А потом они повлекли за собой какие-то образы, легшие
в основу картинок.
- Это именно мои метафоры, - говорит она.
- Какими они будут у других людей, я не знаю. Но если что-то у них внутри
откликнется на эти образы, уже хорошо. Если зритель задастся каким-то вопросом
или мыслью, значит выставка достигла своей цели.
Художественные «метафоры» Ольги
Кузьмичевой можно увидеть в библиотеке им. А.И. Куприна до конца декабря.
Юлия Лысанюк