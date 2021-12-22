В Кобринской школе звучала поэзия Некрасова

Этот человек запомнился как гениальный поэт и успешный публицист.
Некрасов был большой мастер и новатор. Мы читаем
его стихи, и простота стихосложения дает нам ощущение, как будто с нами говорят
на одном языке. Стихи Некрасова - настоящая революция того времени. Николай
Некрасов одним из первых заговорил о трагедии крепостничества и исследовал
духовный мир русского крестьянства. Публицистическую деятельность Некрасова
принято связывать с выходом в свет журнала «Современник», который на протяжении
долгого времени считался проводником культуры и передовой мысли.
В музее русского быта Кобринской школы
прошли «Некрасовские чтения». Учитель истории и руководитель музея Е.Е. Нойбауер
рассказал об особенностях жизни и быта крестьян 2 половины XIX в., а также о таком социально-политическом
явлении как крепостное право. Ученики 5
– 9 классов прочитали отрывки из лучших произведений поэта: поэм «Мороз Красный
нос», «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо», «Коробейники», стихотворений
«Крестьянские дети», «Размышления у парадного подъезда» и других.
Многие
сейчас наверняка подхватят эти строки:
– Однажды, в
студеную зимнюю пору
Я из лесу
вышел; был сильный мороз.
Гляжу,
поднимается медленно в гору
Лошадка,
везущая хворосту воз.
Мероприятие прошло интересно, живо,
творчески. Благодарим классных руководителей Л.И. Синявскую, К.С. Густой, Е.Е. Нойбауера
за подготовку ребят к мероприятию и за то, что продолжаете сеять «разумное,
доброе, вечное».
Замдиректора по ВР Алексеева Н. А.
Фото предоставлено организаторами