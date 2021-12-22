В Кобринской школе звучала поэзия Некрасова

Этот человек запомнился как гениальный поэт и успешный публицист. Некрасов был большой мастер и новатор. Мы читаем его стихи, и простота стихосложения дает нам ощущение, как будто с нами говорят на одном языке. Стихи Некрасова - настоящая революция того времени. Николай Некрасов одним из первых заговорил о трагедии крепостничества и исследовал духовный мир русского крестьянства. Публицистическую деятельность Некрасова принято связывать с выходом в свет журнала «Современник», который на протяжении долгого времени считался проводником культуры и передовой мысли.

В музее русского быта Кобринской школы прошли «Некрасовские чтения». Учитель истории и руководитель музея Е.Е. Нойбауер рассказал об особенностях жизни и быта крестьян 2 половины XIX в., а также о таком социально-политическом явлении как крепостное право. Ученики 5 – 9 классов прочитали отрывки из лучших произведений поэта: поэм «Мороз Красный нос», «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо», «Коробейники», стихотворений «Крестьянские дети», «Размышления у парадного подъезда» и других.

Многие сейчас наверняка подхватят эти строки:

– Однажды, в студеную зимнюю пору

Я из лесу вышел; был сильный мороз.

Гляжу, поднимается медленно в гору

Лошадка, везущая хворосту воз.

Мероприятие прошло интересно, живо, творчески. Благодарим классных руководителей Л.И. Синявскую, К.С. Густой, Е.Е. Нойбауера за подготовку ребят к мероприятию и за то, что продолжаете сеять «разумное, доброе, вечное».

Замдиректора по ВР Алексеева Н. А.

Фото предоставлено организаторами