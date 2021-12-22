«В знак веселия учинить сие...»

Это был не первый перенос празднования Нового года. До крещения Руси в 988 году, новый год начинался 1 марта - когда заканчивалась зима и природа постепенно просыпалась, обновляясь. Правда, Иван III только в 1492 году официально повелел отмечать Новый год 1 сентября - согласно Византийскому календарю.

Пока привыкали, Петр I решил опять все переиначить - и постановил Новый год отмечать 1 января, как это принято в западноевропейских странах. Логичный шаг для поборника всего европейского.

Тогда же приняли и новое летоисчисление - от Рождества Христова. Правда, Русская Православная Церковь и сейчас отмечает так называемое Новолетие 1 сентября.

Петр Великий не ограничился простым указом о переносе праздника на другой день. Там же было подробно описано, как надлежит готовиться к нему и как проводить.

Спустя 200 с лишним лет, вскоре после революции, елка и другие атрибуты Нового года (да и сам праздник) оказались под запретом. Новая власть посчитала все это буржуазным пережитком. Мол, праздник это был только для людей с достатком, а простой народ глядел на яркие огни и подарки "из-за забора".

Только в 1935 году после публикации в газете "Правда" статьи Павла Постышева, секретаря Центрального комитета компартии Украины, праздник вернули. Та заметка называлась "Давайте организуем к новому году детям хорошую елку".

Действительно, новгодняя елка - главная новгодняя традиция, которую Петр I заложил в России.





"Российская газета" https://rg.ru/2018/12/29/test-rodiny-kakie-novogodnie-tradicii-zalozhennye-petrom-i-zhivy-i-sejchas.html

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