«В знак веселия учинить сие...»

Это был не первый перенос
празднования Нового года. До крещения Руси в 988 году, новый год начинался 1
марта - когда заканчивалась зима и природа постепенно просыпалась, обновляясь.
Правда, Иван III только в 1492 году официально повелел отмечать Новый год 1
сентября - согласно Византийскому календарю.
Пока привыкали, Петр I
решил опять все переиначить - и постановил Новый год отмечать 1 января, как это
принято в западноевропейских странах. Логичный шаг для поборника всего
европейского.
Тогда же приняли и новое
летоисчисление - от Рождества Христова. Правда, Русская Православная Церковь и
сейчас отмечает так называемое Новолетие 1 сентября.
Петр Великий не
ограничился простым указом о переносе праздника на другой день. Там же было
подробно описано, как надлежит готовиться к нему и как проводить.
Спустя 200 с лишним лет,
вскоре после революции, елка и другие атрибуты Нового года (да и сам праздник)
оказались под запретом. Новая власть посчитала все это буржуазным пережитком.
Мол, праздник это был только для людей с достатком, а простой народ глядел на
яркие огни и подарки "из-за забора".
Только в 1935 году после
публикации в газете "Правда" статьи Павла Постышева, секретаря
Центрального комитета компартии Украины, праздник вернули. Та заметка
называлась "Давайте организуем к новому году детям хорошую елку".
Действительно, новгодняя
елка - главная новгодняя традиция, которую Петр I заложил в России.
"Российская газета" https://rg.ru/2018/12/29/test-rodiny-kakie-novogodnie-tradicii-zalozhennye-petrom-i-zhivy-i-sejchas.html
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