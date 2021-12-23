31 декабря эксклюзивным телевизионным событием станет трансляция «Кремлёвской ёлки» на канале «Карусель»

В основе сюжета «Волшебной сказки Стеклодува» лежит история мальчика
Саши, которому для того, чтобы повзрослеть, необходимо пройти ряд испытаний,
разочароваться в друзьях и вновь их обрести. Волшебник Стеклодув создаёт
стеклянные шары из северного сияния, блеска глаз, морозного воздуха, тёплых
слов — и в каждую игрушку помещает героев сказок. На одной сцене встретятся
Гуси-Лебеди, Емеля, Печка, Щука, Снеговик и Золотая Рыбка, исполняющая самые
заветные желания!
Главные герои музыкальной
постановки — дети. Роли москвича Сашки, Злыдни и Ворона исполнят юные артисты
детского театра «Домисолька» и театральных студий Москвы. В представлении
задействовано более ста актёров и артистов балета, в том числе ведущие
представители театров, победители и призёры Всероссийских и международных
соревнований по эстетической гимнастике, цирковая династия акробатов-жонглёров
Тесленко и трёхкратные золотые призёры международных фестивалей в Москве,
Германии и Монте-Карло.
Новогоднее представление
создано заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, классиком
музыкальных постановок для детей Ефремом Подгайцом в соавторстве с классиком
детской литературы Андреем Усачёвым и сценаристами Ольгой Собениной и
Александром Жуковым. Режиссёр-постановщик представления — Алексей Малыхин,
художник-постановщик — заслуженный деятель искусств Российской Федерации
Анатолий Нежный.
«Теперь благодаря телевидению “Кремлёвская ёлка” приходит в каждый дом!
Стать её очевидцами могут все маленькие телезрители страны со своими родными и
близкими: бабушками, дедушками, папами и мамами. Нас ждёт новая сказка, в
которой часть персонажей нам всем хорошо знакома, а с другими нам предстоит
встретиться впервые. И если вы, будучи ребёнком, когда-то мечтали попасть на “Кремлёвскую
ёлку”, то в этот раз у вас есть уникальная возможность вернуться в детство и
побывать в Государственном Кремлёвском дворце», — комментирует Вера
Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».
«Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, мешают нам
пригласить десятки тысяч маленьких зрителей в Государственный Кремлёвский
дворец на главный новогодний праздник — “Кремлёвскую ёлку”. Но мы прикладываем
максимум усилий, чтобы сохранить традицию проведения новогодних ёлочных
представлений в Кремлёвском дворце. И в этом году мы вновь ставим волшебный
спектакль, который благодаря телевизионной трансляции смогут увидеть в последний
вечер уходящего 2021 года жители всей России, а через некоторое время —
интернет-трансляцию представления — люди во всём мире. Мы призываем всех не
терять надежды на лучшее, верить в чудо и волшебство Нового года и надеемся,
что уже в следующем году любимая всеми “Кремлёвская ёлка” снова закружит в
весёлом хороводе девчонок и мальчишек из разных уголков нашей большой страны»,
— добавил
генеральный директор-художественный руководитель Государственного Кремлёвского
дворца, народный артист России Пётр Шаболтай.
«Перед Новым годом всегда хочется чуда. И наша сказка как раз об этом:
о чудесах и удивительных приключениях, которые случаются в канун праздника.
Современные декорации, уникальные костюмы и спецэффекты делают представление
ярким и красочным. Каждый зритель почувствует магию новогодней сказки», — комментирует главный
редактор канала «Карусель» Татьяна Цыварева.
«Увидеть представление главной “Кремлёвской ёлки” страны — мечта многих.
Организаторы совместно с телеканалом “Карусель” сделали всё возможное, чтобы
как можно большее количество семей с детьми прикоснулось к новогоднему
волшебству и увидело настоящую сказку. Уверен, музыкальный спектакль не оставит
никого равнодушным», — отметил Михаил Антонцев, председатель Московской
Федерации профсоюзов.
С 1963 года Кремлёвская ёлка в Государственном Кремлёвском дворце
является главным новогодним представлением. Добрая многолетняя традиция
объединяет сотни тысяч детей, погружает их в чудесный мир зимней сказки в канун
Нового года, и сейчас благодаря телевизионной трансляции на «Кремлёвской ёлке»
смогут побывать все желающие. Традиционное мероприятие организовано Московской
Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами
Президента Российской Федерации.
Вечером 31 декабря (после
телевизионной трансляции) на сайте канала «Карусель» появится версия
новогоднего представления с сурдопереводом для детей с нарушениями слуха.
Включайте телеканал
«Карусель» и смотрите «Кремлёвскую ёлку»! 31 декабря в 18:00.