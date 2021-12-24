Александр Дрозденко: «День вручения наград — всегда день гордости!»

Медалями, почетными званиями, благодарностями и почетными грамотами отмечены медики и волонтеры, спортсмены и работники культуры, строители и аграрии, учёные, промышленники и предприниматели.

«Сегодня, подводя итоги года, мы отмечаем, что Ленинградская область практически по всем показателям демонстрирует рост. Это и рост объемов инвестиций, рост валового регионального продукта, индекса промышленного производства, рост строительства жилья, объемов производства продукции и переработки сельского хозяйства и выполнение всех показателей по социальным программам. За каждой этой цифрой стоит ежедневный, кропотливый труд десятков тысяч человек», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что сегодня среди награжденных - лучшие представители различных отраслей экономики и общественной жизни. Это работники бюджетной сферы, социальные работники, работники здравоохранения, которые трудятся с повышенной нагрузкой в условиях пандемии.

«Мы гордимся сегодня показателями Ленинградской области в сфере образования, где мы входим в тройку лучших в России. Мы сегодня видим большие перспективы создания новых высококвалифицированных рабочих мест. На территории Ленинградской области ведётся строительство крупнейших инвестпроектов России, развиваются предприятия.

Сегодня для нас важны все отрасли - культура, дополнительное образование, те, кто занимается патриотическим воспитанием, волонтёры, представители поискового движения. Мы активно сотрудничаем с Российским историческим обществом, с военно-историческим обществом России. В этом году открыли два памятника: Александру III в Гатчине и в Тосненском районе ― мемориальный комплекс, посвященный покровителю земли ленинградской князю Александру Невскому, 800-летие которого мы отвечаем», — рассказал Александр Дрозденко.

Он отметил, что в регионе активно развивается наука и сегодня награды получают учёные, которые занимаются разработками и прославляют нашу науку не только на уровне региона, но и всего мира. Сегодня отмечены ветераны, которые продолжают оставаться в строю, ведут большую воспитательную работу и являются активными членами общества. Среди награждённых ― представители малого и среднего бизнеса, которые своим ежедневным трудом создают рабочие места и поддерживают экономику Ленинградской области.

«Для нас день вручения наград — всегда день гордости, гордости Ленинградской области за своих земляков. Это большая гордость и для трудового коллектива, и для семей награжденных.

Я выражаю слова огромной благодарности и признательности всем, кто получил награды. За каждым из вас стоят вехи истории Ленинградской области.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Счастья, мира всем нам, благополучия, здоровья и веры в новогодние чудеса и сил их самим творить — всё в наших руках! С праздником!» — обратился к участникам торжественной встречи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Среди награжденных есть и гатчинцы.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Татьяне Павловне Зайцевой – преподавателю по классу фортепиано Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова.

За большой вклад в развитие науки, техники и технологий, многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Правительства Российской Федерации награждены работники федерального государственного бюджетного учреждения «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» - Владимир Исаакович Максимов, заместитель директора по перспективным разработкам и Анатолий Владимирович Титов, руководитель отделения.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области знаком отличия Ленинградской области «За заслуги перед Ленинградской областью» награжден Юрий Иванович Цыпкайкин, член общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области.