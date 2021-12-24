Александр Дрозденко: «День вручения наград — всегда день гордости!»

Медалями, почетными
званиями, благодарностями и почетными грамотами отмечены медики и волонтеры,
спортсмены и работники культуры, строители и аграрии, учёные, промышленники и
предприниматели.
«Сегодня, подводя итоги
года, мы отмечаем, что Ленинградская область практически по всем показателям
демонстрирует рост. Это и рост объемов инвестиций, рост валового регионального
продукта, индекса промышленного производства, рост строительства жилья, объемов
производства продукции и переработки сельского хозяйства и выполнение всех
показателей по социальным программам. За каждой этой цифрой стоит ежедневный,
кропотливый труд десятков тысяч человек», — подчеркнул губернатор.
Он отметил, что сегодня
среди награжденных - лучшие представители различных отраслей экономики и
общественной жизни. Это работники бюджетной сферы, социальные работники,
работники здравоохранения, которые трудятся с повышенной нагрузкой в условиях
пандемии.
«Мы гордимся сегодня
показателями Ленинградской области в сфере образования, где мы входим в тройку
лучших в России. Мы сегодня видим большие перспективы создания новых
высококвалифицированных рабочих мест. На территории Ленинградской области
ведётся строительство крупнейших инвестпроектов России, развиваются предприятия.
Сегодня для нас важны все
отрасли - культура, дополнительное образование, те, кто занимается
патриотическим воспитанием, волонтёры, представители поискового движения. Мы
активно сотрудничаем с Российским историческим обществом, с военно-историческим
обществом России. В этом году открыли
два памятника: Александру III в Гатчине и в Тосненском районе ― мемориальный
комплекс, посвященный покровителю земли
ленинградской князю Александру Невскому, 800-летие которого мы отвечаем», —
рассказал Александр Дрозденко.
Он отметил, что в
регионе активно развивается наука и
сегодня награды получают учёные, которые занимаются разработками и прославляют
нашу науку не только на уровне региона, но и всего мира. Сегодня отмечены
ветераны, которые продолжают оставаться в строю, ведут большую воспитательную
работу и являются активными членами общества.
Среди награждённых ― представители малого и среднего бизнеса, которые
своим ежедневным трудом создают рабочие места и поддерживают экономику Ленинградской
области.
«Для нас день вручения
наград — всегда день гордости, гордости Ленинградской области
за своих земляков. Это большая гордость и для трудового коллектива, и для семей
награжденных.
Я выражаю слова огромной
благодарности и признательности всем, кто получил награды. За каждым из вас
стоят вехи истории Ленинградской области.
Поздравляю всех с
наступающим Новым годом! Счастья, мира
всем нам, благополучия, здоровья и веры в новогодние чудеса и сил их самим
творить — всё в наших руках! С праздником!» — обратился к участникам
торжественной встречи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Среди награжденных есть и
гатчинцы.
За заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Татьяне
Павловне Зайцевой – преподавателю по классу фортепиано Гатчинской детской
музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова.
За большой вклад в
развитие науки, техники и технологий, многолетний добросовестный труд Почетной
грамотой Правительства Российской Федерации награждены работники федерального
государственного бюджетного учреждения «Петербургский институт ядерной физики
им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
- Владимир Исаакович Максимов, заместитель директора по перспективным
разработкам и Анатолий Владимирович Титов, руководитель отделения.
За большой вклад в
социально-экономическое развитие Ленинградской области знаком отличия
Ленинградской области «За заслуги перед Ленинградской областью» награжден Юрий
Иванович Цыпкайкин, член общественной организации ветеранов войны и труда
Гатчинского муниципального района Ленинградской области.