Новогодний подарок «Дарине»

С подарками в «Дарину» приехали депутат Госдумы РФ от
Ленинградской области Ольга Амельченкова – в образе Снегурочки и вице-президент
московской компании «Меркатор Холдинг» Евгений Красавцев, он же Дед Мороз. Ребята
из приюта «Дарины» искренне образовались и сказочным героям, и сладким подаркам.
Каждый с удовольствием дотронулся до Деда Мороза и его внучки, каждый получил
свою порцию внимания от зимних волшебников, и все вместе сфотографировались у
елки и загадали желание.
А медицинские работники «Дарины» выразили сердечную благодарность
за новый «Алмаг» для реабилитации юных пациентов. Врач-физиотерапевт Татьяна
Васильевна Тараканова рассказала, что представляет собой прибор и для чего он
нужен:
- Мы очень благодарны за такой новогодний подарок. Это
аппарат магнитотерапии новой модификации. Он применяется при самых разных диагнозах:
при опорно-двигательных нарушениях у детей и взрослых, при заболеваниях
лор-органов, желудочно-кишечного тракта. Аппарат оказывает противоболевое,
успокаивающее действие, расслабляет мускулатуру, улучшает нервную проводимость.
У нас есть положительный опыт использования двух предыдущих модификаций «Алмага»,
и мы возлагаем большие надежды на этот новый прибор.
Дети в приюте «Дарины» – два десятка человек в возрасте
от трех до четырнадцати лет – практически все с хроническими заболеваниями. Там
и гастриты, и тонзиллиты, и много других диагнозов. Поэтому новый «Алмаг» очень
нужен для реабилитации. Аппарат недешевый, и в качестве новогоднего подарка
пришелся как нельзя кстати.
- В прошлом году по всей стране была запущена акция «Мы
вместе», – говорит Ольга Амельченкова. – Суть ее проста: мы объединяемся
разными организациями – волонтерскими, государственными, бизнес-структурами,
чтобы помочь людям пережить пандемию. И очень хочется в преддверии Нового года
подарить маленькую сказку детишкам, которые болеют, и не только поднять
настроение, но и помочь в реабилитации. Поэтому мы здесь и подарили специальный
аппарат, который ускорит выздоровление детей. Акция «Мы вместе» не просто
объединила разные организации, но и дала новый импульс социально ответственному
бизнесу. Ко мне как к одному из организаторов обращаются разные структуры,
разные компании, которые хотят помочь. В этом и сила нашего государства – в единстве.
Когда мы объединяемся, мы можем преодолеть любые препятствия.
Екатерина Дзюба