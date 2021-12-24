Новогодний подарок «Дарине»

С подарками в «Дарину» приехали депутат Госдумы РФ от Ленинградской области Ольга Амельченкова – в образе Снегурочки и вице-президент московской компании «Меркатор Холдинг» Евгений Красавцев, он же Дед Мороз. Ребята из приюта «Дарины» искренне образовались и сказочным героям, и сладким подаркам. Каждый с удовольствием дотронулся до Деда Мороза и его внучки, каждый получил свою порцию внимания от зимних волшебников, и все вместе сфотографировались у елки и загадали желание.

А медицинские работники «Дарины» выразили сердечную благодарность за новый «Алмаг» для реабилитации юных пациентов. Врач-физиотерапевт Татьяна Васильевна Тараканова рассказала, что представляет собой прибор и для чего он нужен:

- Мы очень благодарны за такой новогодний подарок. Это аппарат магнитотерапии новой модификации. Он применяется при самых разных диагнозах: при опорно-двигательных нарушениях у детей и взрослых, при заболеваниях лор-органов, желудочно-кишечного тракта. Аппарат оказывает противоболевое, успокаивающее действие, расслабляет мускулатуру, улучшает нервную проводимость. У нас есть положительный опыт использования двух предыдущих модификаций «Алмага», и мы возлагаем большие надежды на этот новый прибор.

Дети в приюте «Дарины» – два десятка человек в возрасте от трех до четырнадцати лет – практически все с хроническими заболеваниями. Там и гастриты, и тонзиллиты, и много других диагнозов. Поэтому новый «Алмаг» очень нужен для реабилитации. Аппарат недешевый, и в качестве новогоднего подарка пришелся как нельзя кстати.

- В прошлом году по всей стране была запущена акция «Мы вместе», – говорит Ольга Амельченкова. – Суть ее проста: мы объединяемся разными организациями – волонтерскими, государственными, бизнес-структурами, чтобы помочь людям пережить пандемию. И очень хочется в преддверии Нового года подарить маленькую сказку детишкам, которые болеют, и не только поднять настроение, но и помочь в реабилитации. Поэтому мы здесь и подарили специальный аппарат, который ускорит выздоровление детей. Акция «Мы вместе» не просто объединила разные организации, но и дала новый импульс социально ответственному бизнесу. Ко мне как к одному из организаторов обращаются разные структуры, разные компании, которые хотят помочь. В этом и сила нашего государства – в единстве. Когда мы объединяемся, мы можем преодолеть любые препятствия.

Екатерина Дзюба