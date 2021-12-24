- Расскажите о проведении информационной акции «Узнай о своих долгах».

- В преддверии новогодних праздников, 24 декабря текущего года, судебные приставы Ленинградской области примут участие во Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах». Мероприятие будет проводиться в течение одного дня во всех регионах Российской Федерации.

Цель акции – напомнить гражданам и представителям юридических лиц о необходимости получения информации о наличии задолженности и её своевременного погашения, а также привлечь внимание населения к электронным сервисам службы, позволяющим оперативно узнать о неисполненных обязательствах по решению судов, актов уполномоченных органов и должностных лиц.

В рамках акции судебные приставы проведут информационные мероприятия в общественных местах населённых пунктов области, разъяснят возможности и простоту использования электронных ресурсов ФССП России. Кроме того, гражданам будет предоставляться информация об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, что очень актуально накануне новогодних праздников.

Всем желающим предоставят компетентные консультации по вопросам погашения имеющихся задолженностей по различным категориям исполнительных производств. Также на территориях железнодорожных и автовокзалов, торговых центров, гипермаркетов и в других местах массового скопления людей сотрудники службы распространят тематические листовки.

- Каким образом можно узнать о наличии задолженности?

- Получить информацию об имеющейся задолженности и оплатить её можно в онлайн-режиме. Самый простой способ – интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств». За 30 секунд вы можете проверить, возбуждено ли в отношении вас исполнительное производство.

Данный электронный сервис функционирует на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области (http://r47.fssp.gov.ru) в разделе «Сервисы». Он позволяет получить информацию о должниках - физических и юридических лицах, не выходя из дома или офиса. Поиск ведётся по фамилии, имени, отчеству и дате рождения гражданина или по наименованию и адресу организации. Также можно осуществить поиск по номеру исполнительного производства/документа.

Управление рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаружившим себя в банке данных исполнительных производств, погасить задолженность посредством Единого портала государственных услуг и функций в онлайн-режиме с помощью доступных платёжных систем. Одним из преимуществ оплаты на портале Госуслуг является то, что она синхронизируется с ведомством. Служба получит уведомление о поступлении денежных средств через электронную систему.

Для удобства доступа граждан к «Банку данных исполнительных производств» было разработано приложение для мобильных операционных систем Android и iPhone, которое можно легко найти и установить на мобильных устройствах, набрав в поиске «ФССП». Данное приложение дает возможность не только получить информацию о наличии или отсутствии задолженности, но и подписаться на получение уведомлений (о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся) на постоянной основе.

Таким образом, получить информацию о задолженности и оплатить её вы можете с любого мобильного устройства, подключенного к интернету, в любое время суток и из любой географической точки. Для этого не нужно ехать в подразделение судебных приставов в строго отведенные для личного приёма дни и часы.

Кроме того, путём использования портала Госуслуг, в рамках предоставления государственных услуг ФССП России, авторизованные в установленном порядке пользователи могут получить информацию по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица, а также ходе исполнительного производства и наличии задолженности, подавать заявления, ходатайства, объяснения, отводы, жалобы в порядке подчиненности по исполнительному производству.

Управление призывает граждан экономить собственное время и получать необходимую информацию, а также направлять электронные обращения в службу посредством ЕПГУ.

Сведения о наличии или отсутствии возбуждённых исполнительных производств, а также о сумме задолженности можно получить, обратившись в филиалы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг области. Филиалы МФЦ работают в каждом районе Ленинградской области.

- Увеличилось ли количество должников по сравнению с прошлым годом? Какими долгами жители Ленинградской области чаще всего пренебрегают?

- В истекшем периоде 2021 года в сфере обеспечения принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов наблюдалось незначительное снижение количества поступающих исполнительных документов. Общее количество возбужденных в отчетном периоде исполнительных производств составило 634 176. В аналогичном периоде прошлого года — 678 435 исполнительных производств. Всего в текущем году на исполнении в структурных подразделениях Управления, с учётом остатка, перешедшего с 2020 года, находилось 1 261 297 исполнительных производств.

По итогам работы в 2021 году наибольшее количество находящихся на исполнении исполнительных производств - о принудительном взыскании административных штрафов. Так, на 01.12.2021 текущего года на исполнении в структурных подразделениях Управления находилось:

533 388 исполнительных производств – о взыскании административных штрафов;

124 556 исполнительное производство – о взыскании налоговых платежей;

76 528 исполнительных производств – о взыскании задолженности за ЖКУ.

- Какой размер долга не дает должнику право выехать за границу? Он должен полностью погасить всю сумму долга, чтобы ему разрешили выезд, или можно, к примеру, большую его часть?

- В соответствии со статьёй 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для исполнения срок без уважительных причин содержащихся в исполнительном документе следующих требований:

- требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей;

- требований неимущественного характера;

- иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) составляет 30 тысяч рублей и более.

Однако если должник не оплатил задолженность в течение 2 месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа, то судебный пристав будет вправе ограничить его выезд из России и при долге в 10 тысяч рублей.

Основанием для отмены ограничения права на выезд из РФ является фактическая оплата в полном объёме задолженности по исполнительным производствам.

Судебные приставы-исполнители Управления успешно реализуют полномочия по временному ограничению на выезд должников из Российской Федерации. В 2021 году судебными приставами-исполнителями структурных подразделений Управления вынесено 109 654 постановления о временном ограничении на выезд должников за пределы Российской Федерации.

Благодаря применению данной меры принуждения, за истекший период удалось взыскать порядка 619 миллионов рублей задолженности, в том числе, с должников по алиментным обязательствам – 6,2 миллиона рублей.

Сотрудники службы активно применяют временное ограничение на выезд должников из РФ в рамках исполнительных производств разных категорий, что заставляет граждан оперативно исполнять свои долговые обязательства.

Приведём один из недавних примеров: житель города Тихвин не смог отправиться в туристическую поездку на Занзибар из-за долга перед собственным ребёнком. Только после вмешательства судебных приставов несовершеннолетний получил алименты от отца-должника.

Исполнительное производство в отношении гражданина Г. о взыскании алиментных платежей находится на исполнении в Тихвинском районном отделении судебных приставов. По решению суда мужчина обязан производить ежемесячные выплаты на содержание ребёнка. Однако родитель предпочёл забыть о своих обязательствах по судебному решению.

Судебные приставы в ряду прочих мер принудительного взыскания вынесли в отношении неплательщика постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации.

Должник не предполагал, что данная санкция окажется настолько действенной, и был очень удивлён, когда в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге не смог пройти пограничный контроль. Поездку в экзотическую страну мужчине пришлось отложить, так как его не допустили на авиарейс из-за имеющегося долга по алиментам.

Гражданин Г. был вынужден явиться в районное отделение судебных приставов и представить документы об оплате задолженности и исполнительского сбора в полном объёме. Судебные приставы перечислили денежные средства взыскателю, после чего сняли вынесенный запрет на выезд должника за рубеж.

Обращаем внимание жителей Ленинградской области! Если вы несёте определённые обязательства перед государством, кредитными организациями, физическими или юридическими лицами, то обращение в подразделение Федеральной службы судебных приставов является рекомендуемым условием, предшествующим вашей поездке за рубеж.

Чтобы не омрачать себе проведение новогодних каникул и избежать неприятных ситуаций, связанных с материальными потерями, настоятельно рекомендуем жителям региона проверить наличие задолженности любым из доступных способов.

Гражданам и представителям юридических лиц, обнаружившим себя в «Банке данных исполнительных производств», необходимо принять меры к погашению имеющейся задолженности во избежание принятия в отношении них мер принудительного исполнения, таких как наложение ареста на денежные средства на банковских счетах, автотранспорт и иное имущество, запрет регистрационных действий в отношении имущества должника, взыскание исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий, временное ограничение выезда за пределы Российской Федерации и пользования специальным правом на управление транспортным средством.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области