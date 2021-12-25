24-го декабря состоялось последнее в этом году внеочередное заседание вырицкого совета депутатов. Большинством голосов – 2/3 – депутаты проголосовали «за» бюджет.

В этот раз на заседании присутствовали представители бюджетной сферы, кровно заинтересованные в принятии бюджета. Всем нужна зарплата, благоустройство и комфорт. Глава Вырицкого поселения Виолетта Котвицына зачитала два обращения к депутатам от вырицких медиков – два коллективных письма от сотрудников больницы и поликлиники с просьбой прекратить междоусобицу, подумать о людях и принять, наконец, основной финансовый документ поселения.

Депутаты, несогласные с принятием бюджета, по очереди высказывали свои претензии и замечания. Ссылались на законодательство, «глубочайшим образом нарушенное». На несоблюдение регламента. Когда было объявлено голосование, все четверо остались при своем. Десять человек из четырнадцати проголосовали «за». Бюджет Вырицкого поселения был принят.

- Нам все-таки удалось переломить эту ситуацию путем долгих переговоров, пояснений, разъяснений, чему я очень рада, – призналась глава поселения Виолетта Котвицына.

- Как, по-вашему, почему депутаты отказывались принимать главный финансовый документ поселения? Действительно причина в нарушении процедуры, регламента?

- Нет, проблема здесь в другом. Протестные настроения, личная неприязнь, амбиции. Революция ради революции – таково настроение этой команды. Это никак не связано с самим бюджетом. К счастью, мы наконец получили необходимое большинство – две трети от списочной численности. Я очень надеюсь, что теперь мы будем участвовать во всех федеральных и областных программах – поселок должен развиваться, а до сих пор все программы обходили Вырицу стороной. Мы будем всячески стараться. Принятие этого бюджета только подчеркивает, что мы готовы на все благие действия для процветания вырицкой земли. Мы ведь и шли на выборы с лозунгом: «За перемены к лучшему».

…Звучит как тост. Особенно накануне Нового года. Мы – «за».

Екатерина Дзюба