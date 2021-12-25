24-го декабря состоялось последнее в этом году внеочередное
заседание вырицкого совета депутатов. Большинством голосов – 2/3 – депутаты проголосовали
«за» бюджет.
В этот раз на заседании присутствовали представители
бюджетной сферы, кровно заинтересованные в принятии бюджета. Всем нужна
зарплата, благоустройство и комфорт. Глава Вырицкого поселения Виолетта
Котвицына зачитала два обращения к депутатам от вырицких медиков – два коллективных
письма от сотрудников больницы и поликлиники с просьбой прекратить междоусобицу,
подумать о людях и принять, наконец, основной финансовый документ поселения.
Депутаты, несогласные с принятием бюджета, по очереди
высказывали свои претензии и замечания. Ссылались на законодательство, «глубочайшим
образом нарушенное». На несоблюдение регламента. Когда было объявлено
голосование, все четверо остались при своем. Десять человек из четырнадцати проголосовали
«за». Бюджет Вырицкого поселения был принят.
- Нам все-таки удалось переломить эту ситуацию путем
долгих переговоров, пояснений, разъяснений, чему я очень рада, – призналась глава
поселения Виолетта Котвицына.
- Как, по-вашему, почему депутаты отказывались принимать
главный финансовый документ поселения? Действительно причина в нарушении
процедуры, регламента?
- Нет, проблема здесь в другом. Протестные настроения,
личная неприязнь, амбиции. Революция ради революции – таково настроение этой
команды. Это никак не связано с самим бюджетом. К счастью, мы наконец получили
необходимое большинство – две трети от списочной численности. Я очень надеюсь,
что теперь мы будем участвовать во всех федеральных и областных программах –
поселок должен развиваться, а до сих пор все программы обходили Вырицу стороной.
Мы будем всячески стараться. Принятие этого бюджета только подчеркивает, что мы
готовы на все благие действия для процветания вырицкой земли. Мы ведь и шли на
выборы с лозунгом: «За перемены к лучшему».
…Звучит как тост. Особенно накануне Нового года. Мы – «за».
Екатерина Дзюба