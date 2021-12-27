В новогодние праздники отделения Почты России будут работать по измененному графику

Круглосуточные отделения возобновят
работу 1 января в 10.00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут
выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и
периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику,
согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом
особенностей конкретных регионов.
3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все
почтовые отделения будут работать по обычному графику.
Чтобы клиенты бесперебойно и
своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические
издания, для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим
работы.
Уточнить актуальный график работы
отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.