Гатчинцы одержали победу на военно-спортивном слете, посвященном подвигу Колобанова

В упорной борьбе среди 20 команд со всей Ленинградской области опытные мастера военного дела, историки и ветераны боевых действий два дня выявляли лучших из лучших.
Ребята
блеснули знаниями по истории родного края, медицине, сборке-разборке оружия
Победы, которое собирали на заводах в годы блокады их ровесники. Участникам необходимо
было извлечь раненого из боевой машины, также они провели учебную стрельбу из танка
по «немецкому» ДОТу. Благодаря командному духу и боевой слаженности все команды
выполнили нормативы и завершили состязания с блестящими результатами!
По
итогам соревнований сильнейшая команда получила допуск к участию в танковом
биатлоне.
Юноши
из Гатчины и Соснового Бора, занявшие первое место, переоделись в танковую
форму времен Великой Отечественной войны и распределились по танковым экипажам.
Затем под руководством командиров ребята приняли участие в реконструкции
танкового сражения.