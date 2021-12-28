Гатчинцы одержали победу на военно-спортивном слете, посвященном подвигу Колобанова

В упорной борьбе среди 20 команд со всей Ленинградской области опытные мастера военного дела, историки и ветераны боевых действий два дня выявляли лучших из лучших.

Ребята блеснули знаниями по истории родного края, медицине, сборке-разборке оружия Победы, которое собирали на заводах в годы блокады их ровесники. Участникам необходимо было извлечь раненого из боевой машины, также они провели учебную стрельбу из танка по «немецкому» ДОТу. Благодаря командному духу и боевой слаженности все команды выполнили нормативы и завершили состязания с блестящими результатами!

По итогам соревнований сильнейшая команда получила допуск к участию в танковом биатлоне.

Юноши из Гатчины и Соснового Бора, занявшие первое место, переоделись в танковую форму времен Великой Отечественной войны и распределились по танковым экипажам. Затем под руководством командиров ребята приняли участие в реконструкции танкового сражения.