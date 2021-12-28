Предновогодние подарки в Пудомягском поселении

Именно так решили неравнодушные жители Пудомягского поселения. В преддверии главного зимнего праздника вместе с главой администрации поселения Сергеем Якименко они помогли двум семьям с непростой судьбой, в том числе жительнице деревни Покровская – привезли дрова, необходимые для обогрева ее квартиры. Она проживает в доме, признанным аварийным, и в следующем году администрация планирует обязательно его расселить, а пока жители помогают, чем могут. Перед праздником обязательно заедут к ней еще раз, но уже с детскими подарками.

- Молодая мама делает все возможное, чтобы работать и воспитывать несовершеннолетнего ребенка. Она обратилась в администрацию Пудомягского поселения в ноябре с просьбой о помощи. К счастью, в нашем поселении проживает большое количество отзывчивых активистов, способных на добрые дела. Один из предпринимателей, пожелавших остаться анонимным, купил дрова, а мы помогли их привезти и разгрузить, - рассказал Сергей Якименко.

Ирина Хрусталёва