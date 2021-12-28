Предновогодние подарки в Пудомягском поселении

Именно
так решили неравнодушные жители Пудомягского поселения. В преддверии главного
зимнего праздника вместе с главой администрации поселения Сергеем Якименко они помогли
двум семьям с непростой судьбой, в том числе жительнице деревни Покровская –
привезли дрова, необходимые для обогрева ее квартиры. Она проживает в доме,
признанным аварийным, и в следующем году администрация планирует обязательно
его расселить, а пока жители помогают, чем могут. Перед праздником обязательно заедут
к ней еще раз, но уже с детскими подарками.
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Молодая мама делает все возможное, чтобы работать и воспитывать
несовершеннолетнего ребенка. Она обратилась в администрацию Пудомягского
поселения в ноябре с просьбой о помощи. К счастью, в нашем поселении проживает
большое количество отзывчивых активистов, способных на добрые дела. Один из
предпринимателей, пожелавших остаться анонимным, купил дрова, а мы помогли их
привезти и разгрузить, - рассказал Сергей Якименко.
Ирина
Хрусталёва