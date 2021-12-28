В бордель – со школьной скамьи?

26-го декабря в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому
району поступило заявление от гражданина, которому шесть дней назад исполнилось
восемнадцать. Он учится в 11 классе гатчинской школы. В интернете на сайте с
недвусмысленным названием он нашел объявление об оказании интимных услуг.
Позвонил по указанному номеру. На звонок ответил мужчина. Он объяснил, что надо
внести залог – 3200 рублей на банковскую карту с таким-то номером. После
внесения суммы мужчина перезвонил и заявил, что необходимо перевести еще
столько же. В дальнейшем история повторилась. Следуя указаниям мужчины с сайта,
школьник сделал еще несколько переводов на общую сумму 32800 рублей. Однако никаких
услуг – вообще никаких, не говоря уже об интимных – ему оказано не было.
По факту мошенничества в значительном размере возбуждено
уголовное дело.