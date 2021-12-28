В бордель – со школьной скамьи?

26-го декабря в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от гражданина, которому шесть дней назад исполнилось восемнадцать. Он учится в 11 классе гатчинской школы. В интернете на сайте с недвусмысленным названием он нашел объявление об оказании интимных услуг. Позвонил по указанному номеру. На звонок ответил мужчина. Он объяснил, что надо внести залог – 3200 рублей на банковскую карту с таким-то номером. После внесения суммы мужчина перезвонил и заявил, что необходимо перевести еще столько же. В дальнейшем история повторилась. Следуя указаниям мужчины с сайта, школьник сделал еще несколько переводов на общую сумму 32800 рублей. Однако никаких услуг – вообще никаких, не говоря уже об интимных – ему оказано не было.

По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.