В бордель – со школьной скамьи?

В бордель – со школьной скамьи?

Не ходите, дети, в подозрительные Сети. Там живут акулы, там живут гориллы, там живут большие злые крокодилы преступного мира. Одиннадцатиклассника гатчинской школы обманули на сайте, предлагающем услуги гатчинских проституток. Ущерб превысил 32 тысячи рублей.

Рубрики : Криминал     28 Dec 2021

26-го декабря в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от гражданина, которому шесть дней назад исполнилось восемнадцать. Он учится в 11 классе гатчинской школы. В интернете на сайте с недвусмысленным названием он нашел объявление об оказании интимных услуг. Позвонил по указанному номеру. На звонок ответил мужчина. Он объяснил, что надо внести залог – 3200 рублей на банковскую карту с таким-то номером. После внесения суммы мужчина перезвонил и заявил, что необходимо перевести еще столько же. В дальнейшем история повторилась. Следуя указаниям мужчины с сайта, школьник сделал еще несколько переводов на общую сумму 32800 рублей. Однако никаких услуг – вообще никаких, не говоря уже об интимных – ему оказано не было.

По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.

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