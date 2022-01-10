Юбилярам супружеской жизни увеличили выплаты

Так, к 50-летнему юбилею совместной жизни выплаты увеличены с 20 до 50 тысяч рублей, к 60-летнему юбилею – с 30 до 60 тысяч рублей. Единоразовая выплата к 70-летнему юбилею теперь составляет 70 тысяч рублей (ранее было 40 тысяч рублей), а к 75-летнему юбилею – 75 тысяч рублей (ранее было 50 тысяч рублей).

Единовременная выплата к юбилею совместной жизни выплачивается согласно Социальному кодексу Ленинградской области. Супруги должны постоянно проживать на территории Ленинградской области. Заявление на получение выплаты можно подать не позднее трех лет с юбилейной даты.

В 2021 году 2620 супружеских пар в Ленинградской области получили выплату к юбилею совместной жизни.