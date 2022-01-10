Юбилярам супружеской жизни увеличили выплаты

Так, к 50-летнему юбилею совместной жизни выплаты увеличены с 20 до 50
тысяч рублей, к 60-летнему юбилею – с 30 до 60 тысяч рублей. Единоразовая
выплата к 70-летнему юбилею теперь составляет 70 тысяч рублей (ранее было 40
тысяч рублей), а к 75-летнему юбилею – 75 тысяч рублей (ранее было 50 тысяч
рублей).
Единовременная
выплата к юбилею совместной жизни выплачивается согласно Социальному кодексу
Ленинградской области. Супруги должны постоянно проживать на территории
Ленинградской области. Заявление на получение выплаты можно подать не позднее
трех лет с юбилейной даты.
В
2021 году 2620 супружеских пар в Ленинградской области получили выплату к
юбилею совместной жизни.