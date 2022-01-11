Экстренная помощь в будни и праздники

Экстренного реагирования служб потребовали более 21 тысяч вызовов, из них комплексного реагирования ― порядка 5 тысяч вызовов.

Информационное взаимодействие Системы-112 Ленинградской области организовано со всеми экстренными оперативными службами ― полицией, скорой помощью, пожарной охраной, спасательными службами, а также с Едиными дежурно-диспетчерскими службами районов, дорожными службами и Центром энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области. Если происшествие требует привлечения нескольких служб, организуется комплексное реагирование, и карточки происшествия направляются одновременно всем необходимым экстренным службам.

«Служба экстренных вызовов 112 работает ежедневно и круглосуточно. Если вы попали в экстренную ситуацию или стали свидетелем происшествия, звоните на номер «112». Не используйте этот номер ради шутки или развлечения», напоминают в Региональном мониторинговом центре, который обеспечивает работу Системы-112 Ленинградской области.