Экстренная помощь в будни и праздники

Экстренного реагирования служб потребовали более 21
тысяч вызовов, из них комплексного реагирования ― порядка 5 тысяч вызовов.
Информационное взаимодействие Системы-112
Ленинградской области организовано со всеми экстренными оперативными службами ―
полицией, скорой помощью, пожарной охраной, спасательными службами, а также с
Едиными дежурно-диспетчерскими службами районов, дорожными службами и Центром
энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области. Если
происшествие требует привлечения нескольких служб, организуется комплексное
реагирование, и карточки происшествия направляются одновременно всем
необходимым экстренным службам.
«Служба экстренных вызовов 112 работает ежедневно и
круглосуточно. Если вы попали в экстренную ситуацию или стали свидетелем
происшествия, звоните на номер «112». Не используйте этот номер ради шутки или
развлечения», напоминают в Региональном мониторинговом центре, который
обеспечивает работу Системы-112 Ленинградской области.