Круизы на яхтах по Москва-реке

Такие туры открывают перед путешественниками совершенно иные ракурсы на исторические достопримечательности или современные архитектурные конструкции Москвы. Устраивает подобные круизы флотилия Рэдиссон, состоящая из роскошных яхт.

«Рэдиссон Ройал»

Radisson Royal – это профильная компания, специализирующаяся на речных круизах, которая уже более десяти лет владеет собственной флотилией яхт. Она устраивает экскурсионно-развлекательные туры по столице, отличающиеся своей увлекательностью и невысокими ценами. А начинала она с пяти судов.

За пройденные годы компании удалось увеличить флотилию вдвое. Сегодня речные круизы она устраивает на яхтах премиум-класса, отличающихся своей комфортабельностью и отличными ходовыми свойствами. Кроме того, флотилия пополнилась десятью речными трамвайчиками. За пройденные годы услугами «Рэдиссон Ройал» воспользовалось свыше 600 тыс. человек. Более 30 процентов из них – зарубежные туристы, приехавшие в Москву попутешествовать.

Особенности речных туров

Теплоходы Radisson обладают рядом преимуществ в сравнении с судами конкурентов. Среди них необходимо выделить:

- комфортабельность;

- качественный ресторанный сервис;

- безопасность;

- круглогодичность.

Каждый теплоход или яхта компании имеет панорамные окна, через которые открываются уникальные виды на столичные достопримечательности. Изнутри установлены системы климат-контроля. Полюбоваться столицей можно и с палуб судов – они защищены от осадков. Ночью речная вода освещается специально установленными под водой прожекторами. На причалах, где останавливаются суда, находятся вместительные парковки.

Торжественные мероприятия

Воспользоваться услугами «Рэдиссон Ройал» могут не только частные лица, но и корпорации. Например, многие заказывают у компании трехпалубный теплоход для организации корпоративной вечеринки. Огромная площадь теплохода позволяет пригласить большое количество гостей и провести любое торжественное мероприятие со всей необходимой атрибутикой.

Интерьеры круизных судов компании отделаны древесиной и кожей – это натуральные материалы, обладающие притягательной силой. На судах создана ресторанная атмосфера с живой музыкой и исполнителями. Клубная подсветка добавляет привлекательности, поэтому часто такие суда заказывают для свадебных торжеств или банкетов. Многие отмечают подобным образом дни рождения или другие знаменательные события.