Вот тебе, дяденька, и девушка по вызову…

31-го декабря, днем, в гатчинскую полицию поступило заявление от 33-летнего мужчины. На некоем сайте, предлагающем «гатчинских проституток», он хотел заказать себе девушку по вызову, но не смог дозвониться. На следующий день ему позвонил мужчина, представившийся Хасаном, и заявил, что из-за попытки позвонить им через сайт все страницы девушек заблокировались, и теперь этот несостоявшийся клиент должен ему крупную сумму. Иначе он приедет и изобьет его.

Молодой человек испугался угрозы и перевел на указанный ему номер счета 27 тысяч рублей. Через несколько часов одумался и пошел в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ: вымогательство.

3-го января, утром, в гатчинскую полицию обратился 46-летний житель деревни Парицы, системный администратор. Перед самым Новым годом, вечером 31-го декабря, он выпил и решил вызвать «снегурочку». Зашел на сайт, в названии которого есть слово «проститутки», выбрал понравившуюся анкету, позвонил по указанному телефону и договорился о встрече. Предварительно оплатил заказ через «Киви-кошелек». Однако вплоть до третьего числа «снегурочка» к нему так и не приехала. Плакали его 6300 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.





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