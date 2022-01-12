Вот тебе, дяденька, и девушка по вызову…

31-го декабря, днем, в
гатчинскую полицию поступило заявление от 33-летнего мужчины. На некоем сайте,
предлагающем «гатчинских проституток», он хотел заказать себе девушку по
вызову, но не смог дозвониться. На следующий день ему позвонил мужчина,
представившийся Хасаном, и заявил, что из-за попытки позвонить им через сайт
все страницы девушек заблокировались, и теперь этот несостоявшийся клиент
должен ему крупную сумму. Иначе он приедет и изобьет его.
Молодой человек испугался
угрозы и перевел на указанный ему номер счета 27 тысяч рублей. Через несколько
часов одумался и пошел в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК
РФ: вымогательство.
3-го января, утром, в
гатчинскую полицию обратился 46-летний житель деревни Парицы, системный
администратор. Перед самым Новым годом, вечером 31-го декабря, он выпил и решил
вызвать «снегурочку». Зашел на сайт, в названии которого есть слово
«проститутки», выбрал понравившуюся анкету, позвонил по указанному телефону и
договорился о встрече. Предварительно оплатил заказ через «Киви-кошелек».
Однако вплоть до третьего числа «снегурочка» к нему так и не приехала. Плакали
его 6300 рублей.
По факту мошенничества
возбуждено уголовное дело.
Фото pixabay.com