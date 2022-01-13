Кровные родственники – скандалят до первой крови

В Гатчине взрослая дочь ударила ножом родителей. Оба раненых госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Поздно вечером 2-го января «скорая» забрала из квартиры на Аэродроме мужа и жену с ножевыми ранениями. На место происшествия были направлены экипажи полиции. В квартире на ул. Красных Военлетов полицейские задержали 26-летнюю Регину К., не работающую, и доставили ее в дежурную часть для выяснения обстоятельств.

Установлено, что в ходе внезапной ссоры дочь бросилась на родителей с ножом. 46-летняя мать в тяжелом состоянии с проникающим ранением задней стенки грудной клетки помещена в реанимацию. 50-летний отец получил колото-резаную рану левой руки с повреждением лучевого нерва. В состоянии средней тяжести его положили в травматологию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших. Гражданка К. помещена в изолятор временного содержания.

6-го января в Войсковицкий отдел полиции поступило сообщение по «02»: в селе Воскресенском в доме на Новой улице мужчина пенсионного возраста истекает кровью. На место происшествия был направлен наряд патрульных, участковый и «скорая». По указанному адресу действительно был обнаружен 62-летний хозяин дома с ножевым ранением грудной клетки справа. Он распивал спиртное со своей сестрой и поругался с ней. По подозрению в совершении данного преступления в отдел полиции была доставлена 69-летняя Татьяна В. В ходе проверки сотрудники уголовного розыска полностью изобличили даму в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Раненый мужчина был помещен в реанимацию. Гражданка В. – в ИВС.