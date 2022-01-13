Кровные родственники – скандалят до первой крови

В Гатчине взрослая дочь
ударила ножом родителей. Оба раненых госпитализированы с травмами разной
степени тяжести. Поздно вечером 2-го января «скорая» забрала из квартиры на
Аэродроме мужа и жену с ножевыми ранениями. На место происшествия были
направлены экипажи полиции. В квартире на ул. Красных Военлетов полицейские
задержали 26-летнюю Регину К., не работающую, и доставили ее в дежурную часть
для выяснения обстоятельств.
Установлено, что в ходе
внезапной ссоры дочь бросилась на родителей с ножом. 46-летняя мать в тяжелом
состоянии с проникающим ранением задней стенки грудной клетки помещена в
реанимацию. 50-летний отец получил колото-резаную рану левой руки с
повреждением лучевого нерва. В состоянии средней тяжести его положили в
травматологию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ:
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших. Гражданка К. помещена в изолятор
временного содержания.
6-го января в
Войсковицкий отдел полиции поступило сообщение по «02»: в селе Воскресенском в
доме на Новой улице мужчина пенсионного возраста истекает кровью. На место
происшествия был направлен наряд патрульных, участковый и «скорая». По
указанному адресу действительно был обнаружен 62-летний хозяин дома с ножевым
ранением грудной клетки справа. Он распивал спиртное со своей сестрой и
поругался с ней. По подозрению в совершении данного преступления в отдел
полиции была доставлена 69-летняя Татьяна В. В ходе проверки сотрудники уголовного
розыска полностью изобличили даму в причинении тяжкого вреда здоровью
потерпевшего. Раненый мужчина был помещен в реанимацию. Гражданка В. – в ИВС.