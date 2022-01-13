Степан Белоусов - первенец 2022 года

Первый новый житель Гатчинского района родился 1 января в 6.10. Это крепкий мальчуган: рост 54 см, вес 3650 гр. Счастливые родители – Анастасия и Дмитрий Белоусовы.

- Это наш первый долгожданный ребенок. Имя сыну выбирали долго, - признается молодая мама. – В итоге назвали Степаном. Есть в этом что-то русское - Степан Дмитриевич Белоусов.

Семья Белоусовых проживает в деревне Малое Верево. Анастасия по профессии учитель математики и информатики, работает в старшем звене Лукашевской школы. Дмитрий – оператор на нефтебазе.

На вопрос, каково оно – рожать в новогоднюю ночь, Анастасия делится:

- Я всегда боялась, что ребенок родится 1 января. Страх был в том, что про день рождения ребенка будут все забывать. Поэтому для меня было табу беременеть в апреле. Апрель в 2021 году выдался очень тяжёлым на работе. Но так получилось, что забеременела именно в апреле. И планируемую дату родов поставили на 1 января. Все так и получилось. Чего боишься - то и происходит. Впрочем, сегодня на это смотрю уже по-другому. Думаю, будем сначала поздравлять Степу с днём рождения за столом с родственниками под бой курантов, а потом пусть звучат поздравления с Новым годом. Надеюсь, родственники нас поддержат.

В том, что поддержать – сомнений нет. Счастливый дедушка Андрей Преснов делится: «Теперь вдвойне люблю Новый год! Пускай вся страна празднует день рождения внука!»

Настроение у молодой мамочки, несмотря на появившиеся хлопоты, – отличное.

- Всё выдержали, и это замечательно! В целом роды проходили очень легко, готовы идти за вторым хоть сейчас, – с улыбкой говорит она. - Стёпа очень спокойный мальчик, выспаться даёт, капризничает мало и по поводу.

Остается пожелать семье Белоусовых счастья и добра, а маленькому Стёпе – крепкого здоровья!

Елена Суралёва

Фото из архива семьи Белоусовых