Степан Белоусов - первенец 2022 года

Первый новый житель Гатчинского района родился 1 января в 6.10. Это крепкий мальчуган: рост 54 см, вес 3650 гр. Счастливые родители – Анастасия и Дмитрий Белоусовы.
- Это наш первый долгожданный
ребенок. Имя сыну выбирали долго, - признается молодая мама. – В итоге назвали
Степаном. Есть в этом что-то русское - Степан Дмитриевич Белоусов.
Семья Белоусовых
проживает в деревне Малое Верево. Анастасия по профессии учитель математики и
информатики, работает в старшем звене Лукашевской школы. Дмитрий – оператор на
нефтебазе.
На вопрос, каково оно –
рожать в новогоднюю ночь, Анастасия делится:
- Я всегда боялась, что
ребенок родится 1 января. Страх был в том, что про день рождения ребенка будут
все забывать. Поэтому для меня было табу беременеть в апреле. Апрель в 2021
году выдался очень тяжёлым на работе. Но так получилось, что забеременела
именно в апреле. И планируемую дату родов поставили на 1 января. Все так и получилось.
Чего боишься - то и происходит. Впрочем, сегодня на это смотрю уже по-другому.
Думаю, будем сначала поздравлять Степу с днём рождения за столом с
родственниками под бой курантов, а потом пусть звучат поздравления с Новым
годом. Надеюсь, родственники нас поддержат.
В том, что поддержать –
сомнений нет. Счастливый дедушка Андрей Преснов делится: «Теперь вдвойне люблю
Новый год! Пускай вся страна празднует день рождения внука!»
Настроение у молодой
мамочки, несмотря на появившиеся хлопоты, – отличное.
- Всё выдержали, и это
замечательно! В целом роды проходили очень легко, готовы идти за вторым хоть
сейчас, – с улыбкой говорит она. - Стёпа очень спокойный мальчик, выспаться
даёт, капризничает мало и по поводу.
Остается пожелать семье
Белоусовых счастья и добра, а маленькому Стёпе – крепкого здоровья!
Елена Суралёва
Фото из архива семьи
Белоусовых