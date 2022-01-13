Вам звонит «служба безопасности банка»? Бросьте трубку!

Вот, казалось бы, предложите кому-нибудь: пойди оформи кредит и переведи все деньги на чужой счет. Любой здравомыслящий человек сочтет вас сумасшедшим и отправит к психиатру. Однако, когда с подобными идеями звонят мошенники, все происходит именно так: люди набирают в банках кредитов на сотни тысяч и отсылают их преступникам. Спохватываются, когда дело сделано: деньги безвозвратно потеряны. Тогда в полицию поступает очередное заявление, по которому возбуждается очередное уголовное дело.

По данным Следственного департамента МВД России, за 11 месяцев телефонные мошенники украли у граждан 45 млрд рублей. Каждый седьмой россиянин сталкивался с этим видом мошенничества. Половина из них добровольно передавала пароли и коды. Суммы, которые удавалось похитить злоумышленникам, варьировались от 15 тысяч до 25 миллионов рублей.

Из-за того, что интернет монетизировался, преступность переходит в Сеть. За полгода количество онлайн-преступлений выросло на 20%.

В начале декабря Центробанк сообщал, что за третий квартал 2021 года интернет-мошенники украли у наших соотечественников 3,2 млн руб. Вернуть удалось только 7,7% похищенных денег. Злоумышленники пытались вывести деньги с карт пользователей 256198 раз.

Снимите всё!

Из каждого утюга нас предупреждают: не верьте липовым сотрудникам банков, не слушайте телефонных сказок про подозрительные действия, не помогайте мифическим следователям отслеживать мифических преступников, которые якобы мухлюют с банковскими счетами. Нас предупреждают, а мы не слушаем – мы отвечаем на звонки мошенников и послушно выполняем их указания.

22-го декабря в гатчинскую полицию обратился 30-летний мужчина, работающий руководителем отдела в гипермаркете «О`Кей». Ему на мобильный телефон позвонил некто, представившийся сотрудником безопасности Сбербанка, и сообщил, что на имя молодого человека пытаются взять кредит. Якобы по этому факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, и для поимки преступника необходимо следовать инструкциям сотрудника безопасности.

После этого руководителю отдела позвонили еще несколько раз с разных номеров. Следуя инструкциям, как было велено, он перевел на неустановленные банковские счета миллион рублей. Деньги переводил через банкомат в отделении «ВТБ» на проспекте 25-го Октября путем пополнения виртуальных банковских карт, которые он привязал к своему мобильному телефону. Теперь возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ: мошенничество в крупном размере.

21-го декабря в дежурную часть Коммунарского отдела полиции обратилась 31-летняя жительница Тайцев. Ей поступил телефонный звонок с московского номера. Неизвестный представился сотрудником банка «ВТБ» и заявил, что с ее банковской картой происходят мошеннические действия. Для их приостановления надо продиктовать поступающие смс-коды. Женщина все продиктовала, и с карты списались все деньги – 33 тысячи рублей. Это, конечно, не миллион, но для среднестатистического жителя Гатчинского района ущерб значительный.

25-го декабря в гатчинскую полицию поступило заявление от 74-летнего жителя Гатчины. Ему тоже позвонил неизвестный. Кем представился, заявитель не запомнил. Звонивший спросил, не снимал ли пенсионер деньги со своего счета. После того, как пенсионер ответил, что ничего не снимал, его попросили пойти и снять все деньги и перевести их на безопасный счет. Он снял 435 тысяч рублей в «ВТБ», с ним связалась женщина, представившаяся работником Центробанка, и продиктовала номер счета «Альфа Банка», куда нужно было отправить все деньги через банкомат банка «Открытие» в «Кубусе». Все, почти полмиллиона ушли преступникам. Полиция возбудила уголовное дело.

Что делать? Идите в банк

Считается, что жертвами телефонных мошенников чаще становятся люди пожилые, пенсионеры или вовсе старики. Но, как видно из криминальных новостей, на уловки преступников с одинаковой готовностью ведутся все – и молодые, и безработные (кто им дает кредиты?), и с образованием, и при должности.

Но, поскольку пенсионеры все-таки наиболее уязвимая категория, их следует предостерегать особо. Гатчинская добровольная народная дружина уделяет этому вопросу большое внимание. В духовно-просветительском центре Покровского собора командир Гатчинской ДНД Татьяна Нечаева и ее заместитель Дмитрий Нещадым провели очередной семинар на тему «Безопасность жизни в современном мире для людей старшего поколения».

На семинар был приглашен представитель Сбербанка, который рассказал о наиболее часто используемых мошеннических схемах и о том, как им противостоять.

Если позвонила «служба безопасности»

Самое популярное – это звонки из «службы безопасности банка». Вам звонят и говорят, что банк выявил подозрительную операцию на вашем счете. Для сохранности средств надо произвести некоторые манипуляции. В ходе разговора у вас выспросят данные карты и три заветных цифры с обратной стороны.

Или велят перевести деньги на защищенный банковский счет, чтобы вы сделали все сами – своими руками отправили деньги мошенника.

Что делать?

Надо запомнить: никогда служба безопасности банка не звонит клиенту. Если банк и в самом деле обнаружит подозрительные манипуляции с вашим счетом, он их остановит без вашей помощи. Заблокирует карту, если надо. И никаких данных для этого банку не потребуется – у него все есть.

Ой, мы перевели вам деньги по ошибке!

Еще вариант: вам звонят и говорят, что случайно перевели вам деньги – ошиблись цифрой. Верните, пожалуйста, назад.

Что делать?

Для начала проверить состояние своего счета. Если ничего не изменилось (как была тысяча рублей, так и осталась), однозначно – мошенники. И делать ничего не надо.

Если на вашем счету действительно прибавилось – поступили деньги непонятно откуда, самое правильное – обратиться в свое отделение банка. Даже если есть минимальные сомнения – идите в банк. Пусть вас проконсультируют и все проверят. Если какой-то растяпа действительно перевел вам деньги по ошибке, пусть с этим разбирается банк. Во всяком случае, вам подскажут, как действовать.

Пройдите наш опрос

Сейчас запустили новую «фишку»: опрос от Сбербанка. Вам поступает смс с просьбой пройти опрос. За это обещают премию. Вы начинаете отвечать на вопросы, и вас переводят на фишинговый сайт.

Что делать?

Отказывайтесь от участия в таких мероприятиях. Об акциях Сбербанка вы можете узнать в самом банке, у менеджеров, на сайте. Никаких сторонних банковских акций быть не может.

900 и 9000

Как защитить себя от звонков «служб безопасности» и прочих аферистов, прикидывающихся Сбером?

Запишите номер Сбербанка «900» или «9000» к себе в контакты. И если вам будет звонить Сбербанк, это будет высвечиваться. Если звонят с другого номера и представляются Сбербанком, сразу прекращайте разговор. Можете заблокировать номер звонившего. Бывают случаи, когда мошенники «разводят» одного и того же человека по несколько раз.

Звонок может быть с вопросом от робота: «Вы подавали заявку на кредит два часа назад? Если это не вы, нажмите цифру 1». Вы нажимаете, и вас перекидывают на какого-то сотрудника, который уже выманивает ваши данные, рассказывая про мошенников и кредиты.

Как этого избежать? Просто – не реагируйте. Если есть подозрения, сходите в отделение банка.

…На семинар пришли люди, живо интересующиеся этой темой. Сотрудник Сбербанка ответил на все вопросы и оставил свой рабочий номер телефона, настоятельно рекомендовав во всех сомнительных случаях сразу звонить.

После разговора с банковским служащим члены Добровольной народной дружины рассказали о других опасностях, подстерегающих людей старшего возраста: о психологических приемах мошенников, о фальшивых услугах, о ярмарках-однодневках и дешевых товарах, которые разносят по квартирам «коробейники».

Гатчинская ДНД регулярно проводит семинары по безопасности. Цель таких встреч – профилактика преступлений против людей пожилого возраста. Вход на семинар всегда свободный. Следующая встреча пройдет в январе также в духовно-просветительском центре Покровского собора.

Екатерина Дзюба