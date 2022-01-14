Руками ребенка

Эта «Арина» попросила номер телефона девочки. После этого на мобильный дочери стали приходить сообщения с разными кодами, которые она вводила у себя на телефоне. Через некоторое время «друг Арина» попросила взять телефоны родителей и продиктовать их номера. СМС-ки стали приходить и родителям. Девочка сообщала все данные неустановленному лицу, которое вступило с ней в контакт от имени Арины, а потом это лицо попросило удалить все сообщения с телефонов. В результате со счетов отца девочки были списаны деньги в сумме 17500 рублей.