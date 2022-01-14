Руками ребенка

Эта «Арина» попросила
номер телефона девочки. После этого на мобильный дочери стали приходить
сообщения с разными кодами, которые она вводила у себя на телефоне. Через
некоторое время «друг Арина» попросила взять телефоны родителей и продиктовать
их номера. СМС-ки стали приходить и родителям. Девочка сообщала все данные
неустановленному лицу, которое вступило с ней в контакт от имени Арины, а потом
это лицо попросило удалить все сообщения с телефонов. В результате со счетов
отца девочки были списаны деньги в сумме 17500 рублей.
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