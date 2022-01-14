Руками ребенка

Руками ребенка

Преступники могут действовать и руками ребенка. Например, в соц. се-ти «ВКонтакте». 7-го января в Коммунарский отдел полиции обратился жи-тель Тайцев. Его 12-летней дочери в социальной сети пришло сообщение от «друга» – некой Арины И.

Рубрики : Криминал     14 Jan 2022

Эта «Арина» попросила номер телефона девочки. После этого на мобильный дочери стали приходить сообщения с разными кодами, которые она вводила у себя на телефоне. Через некоторое время «друг Арина» попросила взять телефоны родителей и продиктовать их номера. СМС-ки стали приходить и родителям. Девочка сообщала все данные неустановленному лицу, которое вступило с ней в контакт от имени Арины, а потом это лицо попросило удалить все сообщения с телефонов. В результате со счетов отца девочки были списаны деньги в сумме 17500 рублей.

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