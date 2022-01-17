Фонд Президентских грантов поддержит социальные инициативы гатчинцев

«Проекты социально ориентированных организаций Ленинградской области получили финансирование на сумму более 25 миллионов рублей. Всего от региона на грант Президента РФ было подано 86 заявок. Мы внимательно рассмотрим не вошедшие в финальный список проекты, поможем доработать и поддержим социально значимые инициативы в получении грантов фондов Президента, культурных инициатив и губернатора Ленинградской области. Нам очень важно, чтобы программы, имеющие общественное значение, нашли свою реализацию, что сделает жизнь людей в регионе насыщеннее, интереснее и комфортнее», ― отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Победителей от Ленинградской области поздравила депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова: «Я не понаслышке знаю, как важно для некоммерческой организации получить грант на реализацию своего проекта. После этого словно открывается второе дыхание, чувствуешь в себе силы горы свернуть. Сотрудники НКО – неравнодушные, добрые люди, которые ежедневно сталкиваются с сотнями проблем и порой не знают, откуда ждать помощи. Я хочу поблагодарить Фонд президентских грантов, который отметил 14 НКО Ленинградской области. И, конечно, очень горжусь нашими жителями – такими творческими, неравнодушными, щедрыми на душевное тепло. Поздравляю от всей души!».

Конкурсной комиссией отмечены заявки, направленные на социальную реабилитацию и помощь ближнему. Проект из Гатчины «Семья в большом городе» призван помочь многодетным родителям и семьям, где растет ребенок с особенностями здоровья. Специально для мам проведут мастер-классы по йоге и танцам, для детей ― занятия по лепке, выездные экскурсии, будут также объединяющие общесемейные мероприятия. И все это абсолютно бесплатно.

Кроме этого, проект «Святоград» в Гатчинском районе объединит усилия двух реабилитационных центров, помогающих людям с разного рода зависимостями.

Активисты программы «ЗаМУРчательный доктор» вместе со своими специально обученными котами и кошками проведут серию энималтерапевтических сеансов с подопечными медицинских и коррекционных учреждений, домов престарелых.

Среди победителей конкурсного отбора 2022 года проекты, направленные на сохранение истории родного края. Проект «Хранитель времени» предлагает записать уникальные воспоминания 33 ветеранов Великой Отечественной войны из Низинского сельского поселения Ломоносовского района и оформить в виде книги. Объединяющим названием станет «Книги семейных воспоминаний». Для сохранения связи между поколениями Героев и молодежью к работе будут привлечены волонтеры.

Также гранты получили проект изучения литературного наследия Николая Лескова, который работал в Выборгском крае и описывал Коневский монастырь, проект сохранения объекта культурного наследия ― усадьбы Суур-Мерийоки, расположенной в Выборге и сохранения традиций коклюшечного кружева из местечка Захожье Киришского района. Киришане же будут изучать историю жизни своего земляка ― Ивана Дмитриевича Путилина, одного из основателей в XIX веке системы поддержания правопорядка в России.

Большое место занимают проекты экологической направленности среди них «Поход на водовод» ― проект сохранения и популяризации водотехнической системы Ленинградской области на территории Низинского сельского поселения Ломоносовского района.

Центр обмена «Добрый Выборг» будет учить горожан культуре бережного отношения к ресурсам и ответственной утилизации вещей. В центре каждый сможет сдать и безвозмездно обменять ненужные вещи и товары. Выборжан поддержат жители Киришей, здесь будет работать эколого-просветительский центр «Зеро» ― современное пространство, площадка для коммуникации, включающее интерактивный музей, посвящённый экологии, и пункт раздельного накопления отходов, которые будут отправляться на переработку.

В число одобренных просветительских проектов вошли организация уроков разговорного английского языка для школьников и педагогов Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Тосненского районов и летние уроки семейных ценностей для юных дачников и жителей Рощино.

Особое место занимает проект создания культурно-образовательного тематического парка «Великие северные экспедиции ― русская Арктика и Антарктика». Авторы хотят с помощью современных технологий показать и рассказать молодому поколению, какую роль сыграла Россия в деле освоения Арктики и Антарктиды. Для этого создадут музей под открытым небом, несколько исторических площадок, оформленных в формате «живой истории». За «эффект присутствия» будут отвечать не только историки, но и скульпторы, декораторы, художники.