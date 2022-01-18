Прорыв блокады: 79 лет подвигу

«Для нашей области день прорыва блокады Ленинграда навсегда вошёл в историю. Этот день подарил надежду всем ленинградцам в скорую победу и снятие блокады, хотя до снятия блокады оставался ещё год. Прорыв блокады Ленинграда — это уникальная воинская операция Волховского и Ленинградского фронтов. Операция, которая стоила огромных жертв среди наших солдат. Но она позволила дать глоток свежего воздуха всем ленинградцам: и тем, кто стоял у станков, тушил зажигалки на крышах или просто выживал: потому что увеличились поставки продовольствия. Этот день дал надежду тем, кто находился на передней линии, в окопах: потому что увеличились поставки вооружения. И, самое главное, этот день дал надежду, что фашистов, которые укрепились вокруг Ленинграда, можно победить, а значит, что день снятия блокады приближается. Много написано об этом книг, снято документальных фильмов, но самое ценное — это память ветеранов-участников тех событий. К сожалению, живых свидетелей истории с каждым годом остаётся все меньше. Поэтому нам важно, и властям, и ветеранам, а особенно — молодежи, которая находится здесь, сохранять и передавать из поколения в поколение правду о блокаде, обороне Ленинграда, прорыве и снятии блокады. Желаю вам здоровья. А всех нас поздравляю с этим праздником. Это действительно великий праздник, великая победа — день прорыва блокады Ленинграда», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

У музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» сегодня многолюдно — как и в прежние годы здесь собрались губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и региональные волонтеры. Они возлагают цветы к памятнику «Белый танк» в память о великом и священном подвиге народа.

В честь памятной даты на берегу Невы выпускают дымовой триколор.

Акция «На рубеже бессмертия», посвященная годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда, стала традицией для Ленинградской области.