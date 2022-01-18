Прорыв блокады: 79 лет подвигу

«Для нашей области день прорыва блокады
Ленинграда навсегда вошёл в историю. Этот день подарил надежду всем
ленинградцам в скорую победу и снятие блокады, хотя до снятия блокады оставался
ещё год. Прорыв блокады Ленинграда — это уникальная воинская операция
Волховского и Ленинградского фронтов. Операция, которая стоила огромных жертв
среди наших солдат. Но она позволила дать глоток свежего воздуха всем
ленинградцам: и тем, кто стоял у станков, тушил зажигалки на крышах или просто
выживал: потому что увеличились поставки продовольствия. Этот день дал надежду
тем, кто находился на передней линии, в окопах: потому что увеличились поставки
вооружения. И, самое главное, этот день дал надежду, что фашистов, которые
укрепились вокруг Ленинграда, можно победить, а значит, что день снятия блокады
приближается. Много написано об этом книг, снято документальных фильмов, но
самое ценное — это память ветеранов-участников тех событий. К сожалению, живых
свидетелей истории с каждым годом остаётся все меньше. Поэтому нам важно, и
властям, и ветеранам, а особенно — молодежи, которая находится здесь, сохранять
и передавать из поколения в поколение правду о блокаде, обороне Ленинграда,
прорыве и снятии блокады. Желаю вам здоровья. А всех нас поздравляю с этим
праздником. Это действительно великий праздник, великая победа — день прорыва
блокады Ленинграда», — сказал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
У музея-заповедника
«Прорыв блокады Ленинграда» сегодня многолюдно — как и в прежние годы здесь
собрались губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ветераны
Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и региональные
волонтеры. Они возлагают цветы к памятнику «Белый танк» в память о великом и
священном подвиге народа.
В честь памятной даты на
берегу Невы выпускают дымовой триколор.
Акция «На рубеже
бессмертия», посвященная годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда, стала
традицией для Ленинградской области.