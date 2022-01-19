Я ― в Команде 47

«На
страницах нового паблика https://vk.com/komanda47 можно будет уточнить, обсудить
все, что связано с Годом Команды 47, а
также поделиться своими успехами ― отметила председатель комитета общественных
коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. ― Команда 47 ― это мы с
вами, неравнодушные жители, которые хотят сделать свой район, свой населенный
пункт, свою Ленинградскую область лучше. Вы участник ― Команды 47, если любите
Ленинградскую область, делаете её краше, творите добро и сами умеете
благодарить за помощь. То есть, если вам помогли ― вы тоже можете об этом
рассказать, и сказать «спасибо». Пожалуйста, не стесняйтесь: на странице
сообщества, либо на своей странице с хештегом #явкоманде47 рассказывайте о
добрых делах на благо Ленинградской области».
На
странице сообщества в рубрике «Предложка» будут публиковаться просьбы к
волонтерам о добрых делах: кому-то помочь наколоть дров, сходить в магазин,
помыть окна, кого-то вывести за город на пленэр, кому-то сделать костюм зайца
на школьный утренник ― диапазон добрых дел, которые можно творить для близких,
знакомых и незнакомых людей, нуждающихся в помощи и заботе ― самый широкий.
Здесь
же можно будет публиковать сообщения с хэштегом #Явкоманде47 о своих добрых
делах, о добром деле, которое кто-то сделал для вас, о добрых поступках,
свидетелем которых вы стали.