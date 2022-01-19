Я ― в Команде 47

«На страницах нового паблика https://vk.com/komanda47 можно будет уточнить, обсудить все, что связано с Годом Команды 47, а также поделиться своими успехами ― отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. ― Команда 47 ― это мы с вами, неравнодушные жители, которые хотят сделать свой район, свой населенный пункт, свою Ленинградскую область лучше. Вы участник ― Команды 47, если любите Ленинградскую область, делаете её краше, творите добро и сами умеете благодарить за помощь. То есть, если вам помогли ― вы тоже можете об этом рассказать, и сказать «спасибо». Пожалуйста, не стесняйтесь: на странице сообщества, либо на своей странице с хештегом #явкоманде47 рассказывайте о добрых делах на благо Ленинградской области».

На странице сообщества в рубрике «Предложка» будут публиковаться просьбы к волонтерам о добрых делах: кому-то помочь наколоть дров, сходить в магазин, помыть окна, кого-то вывести за город на пленэр, кому-то сделать костюм зайца на школьный утренник ― диапазон добрых дел, которые можно творить для близких, знакомых и незнакомых людей, нуждающихся в помощи и заботе ― самый широкий.

Здесь же можно будет публиковать сообщения с хэштегом #Явкоманде47 о своих добрых делах, о добром деле, которое кто-то сделал для вас, о добрых поступках, свидетелем которых вы стали.