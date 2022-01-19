Пожениться теперь можно в любом районе Ленинградской области

Соответствующие изменения в законодательстве о регистрации актов гражданского состояния вступили в силу 30 декабря 2021 года. В частности, если нужно подать документы на заключение брака, получить свидетельство о рождении ребенка, справку или повторное свидетельство, теперь достаточно обратиться в любой МФЦ Ленинградской области. Исключение составляет лишь услуга по расторжению брака ― пока ее предоставляют не во всех, а только в 20 областных центрах госуслуг.

Раньше большинство данных услуг, кроме регистрации брака, предоставлялись по территориальному принципу, а сейчас место регистрации гражданина значения не имеет. При этом заявление на регистрацию или расторжение брака нужно подавать в МФЦ того района, на территории которого находится соответствующее отделение ЗАГСа. Например, если заявитель хочет зарегистрировать брак в Гатчине, то нужно обратиться в МФЦ Гатчинский.

Напомним, в МФЦ Ленинградской области можно получить такие услуги органов ЗАГС, как прием заявлений на заключение или расторжение брака, государственную регистрацию рождения, выдачу повторных свидетельств (справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, государственную регистрацию смерти. Подробнее об этих услугах на сайте МФЦ https://mfc47.ru/services/list/