Фонд развития промышленности поможет гатчинским производителям

Два предприятия Ленинградской области в 2021 году оформили займы по программе ФРП «Проекты лесной промышленности» – предприятие из Выборгского района «ФИРО-О» и компания «Спектр» из Подпорожского района на 38,1 млн рублей и 36 млн рублей, соответственно. Заемные средства предоставляются им Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области и Фондом развития промышленности РФ.

Еще два проекта гатчинских предприятий по программе «Проекты развития» направлены в ФРП и находятся на экспертизе. Первый ― производителя изделий из пластмасс «АПГ Восточная Европа» по расширению ассортимента продукции, второй предполагает дальнейшее развитие, автоматизацию производства и запуск нового вида продукции ― вышек ― на «Заводе высотных конструкций».

Всего в 2021 году Фонд развития промышленности РФ предоставил предприятиям 229 льготных займов на общую сумму 51,8 млрд рублей. Займы Фонда пользуются устойчивым спросом со стороны предприятий МСП и крупных производственных холдингов. На сегодняшний день льготной поддержкой ФРП воспользовались 767 компаний в 74 регионах страны. Многие предприятия приходят за финансированием второго, третьего проектов.

«Всего за несколько лет работы ФРП выдал российским промышленникам более 1000 льготных займов на общую сумму свыше 235 млрд рублей, при этом уже запущены 445 производств, профинансированных Фондом. Абсолютный рекорд пришелся на 2021 год ― открыто более 180 новых производств, что наглядно демонстрирует результаты работы ФРП как одного из ведущих институтов развития промышленности», ― отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.