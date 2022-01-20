Госдума приняла закон о повышении пенсий на 8,6%

Госдума приняла закон о повышении пенсий на 8,6%

Сегодня Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6% сразу во втором и третьем чтениях.

Рубрики : Общество     20 Jan 2022

Повысить пенсии так, чтобы их прирост оказался выше уровня инфляции в прошлом году (по предварительным данным, — 8,4%), поручил президент России Владимир Путин. 

«Важно, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков отметил, что в результате индексации пенсий на 8,6% средний их размер увеличится до 18 984 руб. Пенсии будут проиндексированы для 30,8 млн неработающих россиян, получающих страховые пенсии, на что потребуется 170 млрд руб.

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