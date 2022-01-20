Госдума приняла закон о повышении пенсий на 8,6%

Повысить
пенсии так, чтобы их прирост оказался выше уровня инфляции в прошлом году (по
предварительным данным, — 8,4%), поручил президент России Владимир Путин.
«Важно,
что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.
Необходимые средства в бюджете есть», — отметил председатель Госдумы Вячеслав
Володин.
Ранее
глава Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков отметил, что в результате
индексации пенсий на 8,6% средний их размер увеличится до 18 984 руб. Пенсии
будут проиндексированы для 30,8 млн неработающих россиян, получающих страховые
пенсии, на что потребуется 170 млрд руб.