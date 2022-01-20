Новый экоконкурс ждет ленинградцев

Подать заявку можно
заочно до 3 марта 2022 года. Конкурс поможет найти и поддержать талантливую
молодежь, проявляющую интерес к инновационным, экологическим технологиям и
охране окружающей среды.
Второй этап конкурса
пройдет с 28 по 29 апреля 2022 года в очном и онлайн-формате. К участию в
конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, стран СНГ и других
государств, в возрасте от 14 до 17 лет. Проявить себя можно в восьми
номинациях: «ЖКХ и благоустройство», «Эко-архитектура», «Эко-патруль»,
«Фенологические наблюдения − «Весенний снегоход» (номинация реализуется
совместно с Фенологической сетью Русского географического общества),
«Сохранение биоразнообразия мирового океана», «Вторая жизнь вещей: Апсайклинг»,
«Природа в народном творчестве», «Социальная реклама об экологии».
Победители и призеры награждаются
ценными подарками от организаторов и партнеров.
Более подробная
информация – на официальном сайте https://nashe-dostoyanie.ru/planeta
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области