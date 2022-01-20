Новый экоконкурс ждет ленинградцев

Подать заявку можно заочно до 3 марта 2022 года. Конкурс поможет найти и поддержать талантливую молодежь, проявляющую интерес к инновационным, экологическим технологиям и охране окружающей среды.

Второй этап конкурса пройдет с 28 по 29 апреля 2022 года в очном и онлайн-формате. К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, стран СНГ и других государств, в возрасте от 14 до 17 лет. Проявить себя можно в восьми номинациях: «ЖКХ и благоустройство», «Эко-архитектура», «Эко-патруль», «Фенологические наблюдения − «Весенний снегоход» (номинация реализуется совместно с Фенологической сетью Русского географического общества), «Сохранение биоразнообразия мирового океана», «Вторая жизнь вещей: Апсайклинг», «Природа в народном творчестве», «Социальная реклама об экологии».

Победители и призеры награждаются ценными подарками от организаторов и партнеров.

Более подробная информация – на официальном сайте https://nashe-dostoyanie.ru/planeta





Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области