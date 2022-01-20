Поставила «защиту» – потеряла деньги

Поставила «защиту» – потеряла деньги

Пенсионерку из Гатчинского района мошенники заставили установить «защиту» на банковские счета. В результате со счетов пропала четверть миллиона.

Рубрики : Криминал     20 Jan 2022

14-го января в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило заявление от 71-летней жительницы деревни Старосиверской. Ей с утра стали названивать «сотрудники службы безопасности банка». Звонивший мужчина сообщил, что она подала заявку на кредит. Конечно, пенсионерка отказалась – ничего она не подавала. Тогда этот «сотрудник» предложил ей установить защиту на счета. Женщина выполнила его указания, зайдя в личный кабинет онлайн-банка. После разговора, проверив свой счет, она не досчиталась на нем 275 тысяч рублей.

13-го января в полицию обратилась 26-летняя жительница Гатчины, воспитатель детского сада. Ей поступил звонок с номера «900» – это номер Сбербанка. Звонивший сообщил, что по ее банковским картам происходит подозрительная активность. Девушке порекомендовали заблокировать карты. После этого она через приложение «Сбербанк онлайн» проверила историю операций и обнаружила, что в этот день с ее кредитки перевели на ее дебетовую карту 36 тысяч рублей. После чего эти деньги были переведены на карту неустановленного лица стороннего банка. Ни одну из этих операций сама она, конечно, не совершала. И карты, и смартфон находились при ней.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.

12-го января в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 46-летней жительницы Сиверского. Ей позвонил «сотрудник ВТБ» и сообщил, что на всех ее счетах ведутся мошеннические действия. Чтобы их предотвратить, надо все имеющиеся денежные средства положить на такой-то номер счета. Женщина послушалась и отправила мошеннику 228 тысяч рублей.

По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.

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