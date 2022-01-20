Женщина утонула на глазах детей во время Крещенских купаний в Выре

По информации ИА REGNUM, несчастный случай произошел вечером 19 января на реке Оредеж. Женщина вместе с детьми пришла окунуться в импровизированную купель, которая не была оборудована по всем правилам безопасности, и утонула.

«В реке Оредеж очень сильное течение. Всё произошло на глазах у её детей, которые пришли вместе с ней. Вчера до глубокой ночи велись поисково-спасательные работы. На месте работали четыре водолаза. Найти тело не удалось», — уточнил собеседник агентства.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, погибшей было 40 лет.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что сегодня поисковые работы с участием водолазов продолжатся. Также в ведомстве добавили, что в организованных и согласованных со спасателями и властями купелях на территории Ленобласти чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.

Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/3481919.html

Фото пресс-службы ВОСВОД