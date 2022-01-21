В социальных сетях появился паблик «Команда 47»

Как отмечает председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен, «Команда 47» - это все неравнодушные жители, которые хотят сделать свой населенный пункт, свой район, Ленинградскую область лучше.

Если вы сами творите добро или хотите поблагодарить за помощь – смело рассказывайте об этом на своей странице с хештегом #явкоманде47 или отправляйте свои сообщения в новый паблик в раздел «Предложить новость». Вы можете рассказать о добром деле, свидетелем которого стали.

На странице сообщества в рубрике «Предложка» будут публиковаться просьбы к волонтерам - наколоть дров, сходить в магазин, помыть окна или, например, сделать костюм зайца на школьный утренник. Диапазон добрых дел, которые можно творить для близких, знакомых и незнакомых людей, нуждающихся в помощи и заботе ― самый широкий.

Напомним, что инициатива о проведении Года Команды 47 принадлежит губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. На площадке «Экспертного клуба» появились мнения о данной инициативе.

Помощник главы администрации Ломоносовского района Ленинградской области по цифровизации и молодёжной политике Александр Гуков убежден, что Год «Команды 47» - это не разовая акция, а яркий и мощный старт большому многолетнему движению в Ленинградской области.

- Для активного и неравнодушного человека жизненно важно создавать уют и комфортную атмосферу вокруг себя. Он делает всё, что в его силах, чтобы поменять мир. И такие люди объединяются, чтобы поддерживать друг друга, помогать и настраивать на великие дела. #Команда47 - это сообщество неравнодушных ленинградцев, которые каждый день делают свой регион лучше. Теперь объединиться для решения больших задач, создания важных событий как никогда легко. Все встали в один ряд - и первые лица региона, и жители малой деревни - и работают по важным проблемам, - уверен эксперт. И сразу добавляет - #явкоманде47, потому что для меня важно быть полезным для своей Родины.

Председатель комиссии по образованию, молодёжной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной Палаты Ленинградской области Вероника Каторгина предельно лаконична: «Вот по такому поводу не хочется писать какие-то общие фразы или прописные истины… На мой взгляд, это самая серьезная и ответственная работа - сформировать команду и нацелить ее на решение проблем и, чтобы сразу в цель…»