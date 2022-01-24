«Антиковидные» меры ужесточаются

Изменения в постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, вступают в силу с 24 января 2022 года.

В Ленинградской области фикисруется взрывной рост заболеваемости. Если еще неделю назад в области фиксировалось порядка 300 заболеваний в сутки, то сегодня их количество возросло до 728 (в том числе 75 – в Гатчине и Гатчинском районе). При этом основная нагрузка лежит на амбулаторном звене, так как чаще всего заболевшим не требуется госпитализация. Стоит отметить, что из 728 заболевших в течение предыдущих суток лишь один был привит.

Новой редакцией «антиковидного постановления» проведение массовых мероприятий, организованных региональными и муниципальными властями во всех районах, вне зависимости от зоны, строго ограничено по численности до 50 человек. Для всех остальных мероприятий аналогично действует ограничение до 50 человек, но также потребуется уведомление местных органов власти за 10 дней до его проведения. Обязательное условие – наличие у всех участников мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания в течение последнего года или отрицательный ПЦР-тест.

Бассейны, фитнес-центры, стоматологии, бани при наличии у них «ковид-паспорта» могут работать при заполняемости до 50% как в «красной», так и в «желтой» зонах. Если паспорта коллективного иммунитета нет, то у работников и посетителей этих организаций должны быть документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или заболевание в последний год, или отрицательный ПЦР-тест, проведенный не позднее чем за 48 часов.

Торжественная регистрация брака в отделах ЗАГС разрешается в «красной» зоне с участием до 10 человек, в «желтой» – до 15 человек, не включая новобрачных и сотрудников ЗАГСа, в «зеленой» – без ограничений по численности.

В «желтой» зоне до 50% уменьшена заполняемость для объектов досуга, ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита.

Также постановлением введена обязательная термометрия для посетителей фитнес-клубов, бассейнов, стоматологий, бань, а также кинотеатров, цирков шапито, ресторанов и кафе, парикмахерских и салонов красоты. Допуск в эти организации посетителей с признаками ОРВИ и гриппа запрещен.

Усилены требования при перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в том числе на такси. Помимо обязательного наличия у сотрудников «антиковидных» документов, услуги по перевозке не предоставляются пассажирам без защитных масок или респираторов. Также организации-перевозчики обязаны обеспечить регулярное проведение обработки контактных поверхностей салона автобусов в течение рабочей смены.

Как и ранее, для граждан в возрасте 60 лет и старше, а также страдающих хроническими заболеваниями, установлены часы посещения продовольственных магазинов, аптек и организаций бытовых услуг с 9.00 до 11.00 часов. Исключение – для вакцинированных или переболевших коронавирусной инфекцией в течение последних 12 месяцев.

Руководителям организаций и предпринимателям Ленинградской области рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, в первую очередь, на «удалёнку» отправят не переболевших и не вакцинированных, а также людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Не менее 30% сотрудников региональной администрации также перейдут на дистанционный режим, аналогичные рекомендации даны и муниципальным органам власти.

Учреждениям здравоохранения, образования и социального обслуживания с круглосуточным пребыванием необходимо принять меры к возможному переходу на режим обсервации.