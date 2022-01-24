Гатчинский комбикормовый завод оптимизировал производство

Активная стадия реализации национального проекта «Производительность труда» завершена на Гатчинском комбикормовом заводе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. За полгода эксперты РЦК не только обучили команду проекта предприятия основам бережливого производства, но и помогли внедрить эти инструменты на заводе. В качестве пилотного потока было выбрано производство экструдированных кормов для непродуктивных животных, поскольку эта продукция занимает 30% всего производства, растет количество заказов и риски их невыполнения, а также участок отличается трудоемким управлением.

На эталонном участке по фасовке продукции были выявлены ключевые проблемы – периодические остановки фасовочной машины и длительное время на поиски упаковочной пленки. Для их решения были разработаны карты на обслуживание оборудования для операторов и ремонтного персонала.

Совместно с экспертами была составлена «диаграмма спагетти», четко показывающая все перемещения. На ее основании оптимизирована расстановка оборудования, исключены лишние перемещения продукции. Новый подход позволил сократить путь перемещения продукции на 1152 метра. Общее время протекания процесса производства экструдированных кормов сократилось на 4,6% или на 36 минут – с 773 до 737 минут, а выработка увеличилась с 24,5 тонн до 29 тонн в смену.

Еще три областных предприятия с участием экспертов Регионального центра компетенций приступили к реализации национального проекта. Так, на сосновоборском предприятии по производству металлоконструкций кранов для российских портов, верфей и промышленных предприятий «СММ-Тяжелое машиностроение» уже выбран пилотный поток для внедрения улучшений – линия по изготовлению Т-образной рамы. На заводе пластиковой упаковки «Петрополимер» в Гатчинском районе выбрали поток производства пластиковой банки объемом 0,8 кг с последующей окраской. А на предприятии по производству полимерной упаковочной продукции «НТЛ Упаковка» из Выборгского района эксперты РЦК приступили к диагностике процессов.

Напомним, сегодня к национальному проекту «Производительность труда» подключились уже 45 предприятий Ленинградской области, 12 из которых на сопровождении у РЦК. Участниками могут стать обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, сферы транспорта, торговли, строительства. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте производительность.рф.