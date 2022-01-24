«Ярс» начинает и побеждает!

По словам тренеров, были и досадные поражения, и уверенные победы, но все спортсмены проявили характер и силу воли!

Личный зачёт (в разных весовых категориях, разный возраст):

- золотые медали: Валерий Ермоленко, Михаил Тригуб, Давид Каргинов, Никита Петров, Александр Агалаков, Владислав Горбунов, Александр Окунев, Денис Горбатов;

- серебряные медали: Дмитрий Завражин, Степан Никитченко, Арсений Алексеев, Семён Кураков, Тимур Каргинов, Полина Васильева;

- бронзовые медали: Иван Апполонов, Кирилл Мининков, Павел Глуханов, Никита Понкратов, Алексей Сумской, Роман Гасенин, Никита Ермоленко, Егор Легостаев, Олег Фёдоров, Дмитрий Кузьмин, Артем Лукашев, Александр Требунских, Даниил Волвенкин.