«Ярс» начинает и побеждает!

«Ярс» начинает и побеждает!

В январе в г. Отрадном прошло Первенство Ленинградской области по рукопашному бою, посвящённое Дню прорыва блокады Ленинграда. Россыпь наград завоевали на них воспитанники клуба единоборств «Ярс» из Гатчины.

Рубрики : Спорт     24 Jan 2022

По словам тренеров, были и досадные поражения, и уверенные победы, но все спортсмены проявили характер и силу воли! 

Личный зачёт (в разных весовых категориях, разный возраст):

- золотые медали: Валерий Ермоленко, Михаил Тригуб, Давид Каргинов, Никита Петров, Александр Агалаков, Владислав Горбунов, Александр Окунев, Денис Горбатов;

- серебряные медали: Дмитрий Завражин, Степан Никитченко, Арсений Алексеев, Семён Кураков, Тимур Каргинов, Полина Васильева;

- бронзовые медали: Иван Апполонов, Кирилл Мининков, Павел Глуханов, Никита Понкратов, Алексей Сумской, Роман Гасенин, Никита Ермоленко, Егор Легостаев, Олег Фёдоров, Дмитрий Кузьмин, Артем Лукашев, Александр Требунских, Даниил Волвенкин.

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