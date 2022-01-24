«Ярс» начинает и побеждает!

По словам тренеров, были
и досадные поражения, и уверенные победы, но все спортсмены проявили характер и
силу воли!
Личный зачёт (в разных
весовых категориях, разный возраст):
- золотые медали: Валерий
Ермоленко, Михаил Тригуб, Давид Каргинов, Никита Петров, Александр Агалаков,
Владислав Горбунов, Александр Окунев, Денис Горбатов;
- серебряные медали:
Дмитрий Завражин, Степан Никитченко, Арсений Алексеев, Семён Кураков, Тимур
Каргинов, Полина Васильева;
- бронзовые медали: Иван
Апполонов, Кирилл Мининков, Павел Глуханов, Никита Понкратов, Алексей Сумской,
Роман Гасенин, Никита Ермоленко, Егор Легостаев, Олег Фёдоров, Дмитрий Кузьмин,
Артем Лукашев, Александр Требунских, Даниил Волвенкин.