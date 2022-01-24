Сергей Яхнюк: «Настала пора откорректировать учебные программы в вузах под требования сельхозпроизводителей»

Депутат Госдумы от Ленобласти Сергей Яхнюк подвел итоги парламентских слушаний. По его словам, по основным направлениям отрасли в регионе необходимо создавать с ведущими предприятиями «выездные кафедры».

«К участию в первую очередь нужно привлекать сельхозтоваропроизводителей, которые являются в регионе передовыми по уровню организации производства и ведению исследовательской деятельности», - сказал он. По словам депутата, необходимо, чтобы выездная кафедра проводила на регулярной основе практические семинары на территории предприятий.

«На таких занятиях обязательно должны присутствовать преподаватели, которые ведут лекционные занятия. Практические семинары должны быть встроены в рабочий план учебной дисциплины и синхронизированы с лекциями по соответствующим темам. Например, по дисциплине «Болезни птиц» по специальности «Ветеринария» может быть составлен календарно-тематический план практических занятий на базе предприятия», - рассказал Сергей Яхнюк.

По его мнению, это должны быть не разовые выезды на предприятия, а системная работа. Депутат отметил, что вопросы по ветеринарной безопасности, которые могут возникнуть, можно решить путем правильной организации процесса. «Практически у всех предприятий есть конференц-залы или комнаты для проведения совещаний, организовано питание персонала, значит и питание студентов, возможно, организовать», - добавил депутат.

Он отметил, что предприятия отрасли давно к этому готовы и заинтересованы. Например, концерн «Детскосельский», птицефабрика «Синявинская», но организация этой работы во многом зависит от готовности к изменениям учебных планов по дисциплинам со стороны ВУЗов.

По мнению Сергея Яхнюка, работодатели должны участвовать в разработке учебных программ. «С учетом уровня производства, их опыта работы с зарубежными партнерами, обмена опытом между собой руководители понимают, каких специалистов они готовы принимать на работу. Может, настала пора откорректировать учебные программы в наших вузах под требования сельхозтоваропроизводителей, чтобы из стен учебных заведений выходили действительно готовые специалисты», - заключил Сергей Яхнюк.