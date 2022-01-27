Как будут выплачивать пособия, переданные в Пенсионный фонд от органов социальной защиты

Напомним,
что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры поддержки
(ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты населения), которые
получают пять категорий граждан:
- неработающие
граждане, имеющие детей;
- лица,
подвергшиеся воздействию радиации;
- реабилитированные
лица;
- инвалиды
(дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;
- военнослужащие
и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Выплата
осуществляется через Почту России и кредитные организации. Граждане, получающие
пособия в кредитных организациях (банках), пособия за январь 2022 года уже
получили. Почта России продолжает доставлять пособия за январь 2022 года по
утверждённому графику. Уточнить дату доставки пособий можно в своём отделении
почтовой связи.
ВАЖНО!
Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат предусматривает
перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который
выплачивается пособие, т.е. Пенсионный фонд должен был начать перечислять за
январь 2022 году в феврале, за февраль 2022 года в марте, за март 2022 года в
апреле.
В
феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым назначениям тем
гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.
Выплату
за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. Начиная с марта,
перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия
за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.
Например:
Екатерина Иванова, неработающая мама из г. Выборг, получает пособие на ребёнка
до 1 года 6 месяцев в отделении почтовой связи каждый месяц 3-го числа. За
январь 2022 года это пособие она должна была получить 3 февраля, но получила
ДОСРОЧНО в январе по утверждённому Почтой России графику. Далее за февраль 2022
года эту выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные сроки, 3-го
числа.
Напомним,
что получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному
фонду из органов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР, по телефону
Единого контакт-центра 8-800-6000-000, а также в официальных аккаунтах
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Фейсбуке, Твиттере,
ВКонтакте, Одноклассниках.
ОПФР по С-Пб и Ленинградской области