Ленинградская область становится чище

Больше половины (62%) убранных отходов нелегально располагались на землях лесного фонда, более 20% ― на муниципальной территории. Вывозом на лицензированные объекты и линии обработки, действующие в регионе, занимались в основном за свой счет владельцы участков ― если не удается установить организатора свалки, по закону ответственность за восстановление экологического благополучия ложится на них.

В Ленинградской области на протяжении последнего года сокращается количество вновь появившихся свалок в лесу и на обочинах дорог, а также на землях сельхозназначения, при этом количество убранных ― растет. За 2021 год ликвидировано 1060 свалок общим объемом 143 581 кубометров ― на 29 % больше чем, в 2020-м, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Продвинуться вперед удалось благодаря тому, что усилен контроль за недобросовестными садоводствами и юрлицами, внедряются автоматизированные системы цифрового контроля за перевозчиками, налажена межведомственная работа с другими комитетами, проводятся регулярные рейды, расширяется судебная деятельность.

Существенный вклад вносят активные неравнодушные ленинградцы, которые пресекают попытки нарушителей сбрасывать мусор, обращаясь в правоохранительные органы с фото и видеодоказательствами экопреступлений. Значительную поддержку жителям области окажет новое ведомство ― Леноблэкомилиция.

Окончательно расстаться с таким явлением, как свалки в лесах и на обочинах дорог, позволит строительство новых современных станций переработки, а также заключение договоров на вывоз отходов со всеми без исключения садоводствами Ленинградской области и юридическими лицами.