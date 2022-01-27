Ленинградская область становится чище

Больше половины (62%)
убранных отходов нелегально располагались на землях лесного фонда, более 20% ―
на муниципальной территории. Вывозом на лицензированные объекты и линии
обработки, действующие в регионе, занимались в основном за свой счет владельцы
участков ― если не удается установить организатора свалки, по закону ответственность
за восстановление экологического благополучия ложится на них.
В Ленинградской области
на протяжении последнего года сокращается количество вновь появившихся свалок в
лесу и на обочинах дорог, а также на землях сельхозназначения, при этом
количество убранных ― растет. За 2021 год ликвидировано 1060 свалок общим объемом 143 581 кубометров ― на
29 % больше чем, в 2020-м, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
Продвинуться вперед
удалось благодаря тому, что усилен контроль за недобросовестными садоводствами
и юрлицами, внедряются автоматизированные системы цифрового контроля за
перевозчиками, налажена межведомственная работа с другими комитетами,
проводятся регулярные рейды, расширяется судебная деятельность.
Существенный вклад вносят
активные неравнодушные ленинградцы, которые пресекают попытки нарушителей
сбрасывать мусор, обращаясь в правоохранительные органы с фото и
видеодоказательствами экопреступлений. Значительную поддержку жителям области
окажет новое ведомство ― Леноблэкомилиция.
Окончательно расстаться с
таким явлением, как свалки в лесах и на обочинах дорог, позволит строительство
новых современных станций переработки, а также заключение договоров на вывоз
отходов со всеми без исключения садоводствами Ленинградской области и юридическими
лицами.