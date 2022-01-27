Литературные открытия 2021 года

Премия «Большая
книга»
Первая премия одной из главных и престижных
литературных наград современной России в 2021 году была присуждена роману
Леонида Юзефовича «Филэллин».
Леонид Юзефович — писатель, историк, автор
документальных романов-биографий, лауреат премий «Большая книга» и
«Национальный бестселлер». Его новая книга создана в жанре
философско-исторического романа.
Филэллин — буквально «любящий греков». Так в 20-х
годах XIX века называли тех, кто сочувствовал борьбе греческих повстанцев с
Османской империей или принимал в ней непосредственное участие. Филэллином
считает себя главный герой романа, отставной штабс-капитан Григорий Мосцепанов.
Действие завязывается в Нижнетагильских заводах,
продолжается в Екатеринбурге, Перми, Царском Селе, Таганроге, из России
переносится в Навплион и Александрию, и завершается в Афинах, на Акрополе.
Среди центральных героев романа – Александр I,
баронесса-мистик Юлия Криднер, египетский полководец Ибрагим-паша, другие
реальные фигуры.
Вторая премия «Большой книги» присуждена
Майе Кучерской (ЖЗЛ, «Лесков. Прозёванный гений»). Третья премия — у Виктора
Ремизова («Вечная мерзлота»).
Премия «Ясная
Поляна»
Премия «Ясная Поляна» отмечает выдающиеся произведения
современных авторов, которые отражают актуальные тенденции русской литературы и
несут в себе идеалы человеколюбия.
В номинации «Современная русская проза» первая премия
присуждена книге «Готские письма» Германа Садулаева.
«Готские письма» — концептуальный сборник,
составленный из повестей, рассказов, исторических эссе, заметок и скетчей.
Связующей нитью здесь выступает тема готов, древнего племени, создавшего свое
первое государство на территории нынешней России, впоследствии вторгнувшегося в
пределы Римской Империи и расселившегося по Европе. Книга будет интересна как
квалифицированному читателю, подготовленному в плане исторических знаний, так и
всем неравнодушным к истории и судьбам нашей страны.
В номинации «Иностранная литература»
первая премия присуждена книге Джулиана Барнса «Нечего бояться».
Премия
«Национальный бестселлер»
В 2021 году победителем «Нацбеста» стала книга «Покров-17»
петербуржца Александра Пелевина, написанная в жанре мистического реализма.
Загадочные события, разворачивающиеся в закрытом
городе Покров-17 Калужской области в октябре 1993 года, каким-то образом
связаны с боями, проходившими здесь в декабре 1941-го. И лично с главным героем
романа, столичным писателем и журналистом, которого редакция отправляет в
Покров-17 с ответственным заданием...
Премия «НОС» («Новая
словесность»)
Премия НОС основана благотворительным Фондом Михаила
Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной
словесности на русском языке.
Победителем 2021 года стал сборник рассказов «Конец
света, моя любовь» Аллы Горбуновой. Алла Горбунова - поэт, прозаик, критик,
лауреат премии «Дебют и Премии Андрея Белого.
По мнению критиков, никогда еще 1990-е и 2000-е годы
не были описаны с такой достоверностью, как в новой книге Аллы Горбуновой. Ее
герои и героини - дети, студенты, нищие, молодые поэты — проживают жизнь
интенсивно, балансируя между тоской и эйфорией, святостью и падением, пускаясь
из огня семейного безумия в полымя рискованной неформальной жизни
Санкт-Петербурга. Но рассказы Горбуновой далеки от бытописательства: она
смотрит на хрупкую и опасную реальность с бескомпромиссной нежностью, различая
в ней опыт, который способен преобразить ее героев.
Премия Андрея
Белого
Премия Андрея Белого - первая независимая литературная
награда в России, которая вручается в области поэзии, прозы и гуманитарных
исследований. Материальное содержание премии составляет один рубль, бутылку
водки и яблоко.
В номинации «Проза» победу завоевал криминальный роман
«Дождись лета и посмотри, что будет» Романа Михайлова.
Это седьмая книга Романа Михайлова, любовный роман
родом из девяностых, в котором на бандитских свадьбах появляются самые красивые
принцессы, в актовых залах психиатрических больниц ставят спектакли, на
винтовых хатах ждут поездов дальнего следования, а в развеваемых ветром цветах
прячется братва...
В номинации «Поэзия» премия присуждена Полине
Андрукович («Периоды») и Виталию Пуханову («Приключения мамы»).
«Премия Читателя»
«Премия Читателя» — единственная литературная награда
российского библиотечного сообщества, которая теперь присуждается в двух
номинациях: художественная проза и non-fiction. Премия уникальна прежде всего
механизмом отбора: здесь учитывается и экспертная оценка, и реальный
читательский спрос.
В номинации «Документальная проза (Non-Fiction)»
победу одержали сразу два автора: Павел Басинский и Екатерина Барбаняга
(книга «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины»).
Супруга Льва Николаевича Толстого, Софья Андреевна еще
при жизни мужа стала не менее легендарной личностью, чем он сам. Ее фигура и
сегодня привлекает биографов, кинематографистов и театральных деятелей.
Писатель и журналист, лауреат премии «Большая книга»
Павел Басинский решил написать книгу о Софье Толстой в необычном формате — в
виде онлайн-диалогов с поэтом и прозаиком из Санкт-Петербурга Екатериной
Барбанягой. Два взгляда - мужчины и женщины. Две точки зрения на судьбу великой
жены великого писателя. В Приложении публикуются малоизвестные тексты С.А.
Толстой и очерки о ней Власа Дорошевича и Максима Горького.
Лучшим в номинации «Художественная проза» был признан
роман «Концертмейстер» Максима Замшева.
Максим Замшев отправляет читателей сначала в середину
восьмидесятых годов XX века, потом в конец сороковых, потом в семидесятые.
Времена выбраны не случайно: автор пытается докопаться до сути тех ключевых
периодов нашей недавней истории, которые изменили нас, сделали такими, какие мы
есть.
«Это большой настоящий роман, со множеством линий, с
высочайшей степенью сопереживания героям, с головокружительной интригой,
разрешающейся в самом конце. Чтение «Концертмейстера» – увлекательное и
незабываемое приключение» - так отозвался об этой книге Павел Басинский.
Обзор книжных новинок 2021 года подготовила Юлия Лысанюк
Фото pixabay.com