Литературные открытия 2021 года

Премия «Большая книга»

Первая премия одной из главных и престижных литературных наград современной России в 2021 году была присуждена роману Леонида Юзефовича «Филэллин».

Леонид Юзефович — писатель, историк, автор документальных романов-биографий, лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер». Его новая книга создана в жанре философско-исторического романа.

Филэллин — буквально «любящий греков». Так в 20-х годах XIX века называли тех, кто сочувствовал борьбе греческих повстанцев с Османской империей или принимал в ней непосредственное участие. Филэллином считает себя главный герой романа, отставной штабс-капитан Григорий Мосцепанов.

Действие завязывается в Нижнетагильских заводах, продолжается в Екатеринбурге, Перми, Царском Селе, Таганроге, из России переносится в Навплион и Александрию, и завершается в Афинах, на Акрополе.

Среди центральных героев романа – Александр I, баронесса-мистик Юлия Криднер, египетский полководец Ибрагим-паша, другие реальные фигуры.

Вторая премия «Большой книги» присуждена Майе Кучерской (ЖЗЛ, «Лесков. Прозёванный гений»). Третья премия — у Виктора Ремизова («Вечная мерзлота»).

Премия «Ясная Поляна»

Премия «Ясная Поляна» отмечает выдающиеся произведения современных авторов, которые отражают актуальные тенденции русской литературы и несут в себе идеалы человеколюбия.

В номинации «Современная русская проза» первая премия присуждена книге «Готские письма» Германа Садулаева.

«Готские письма» — концептуальный сборник, составленный из повестей, рассказов, исторических эссе, заметок и скетчей. Связующей нитью здесь выступает тема готов, древнего племени, создавшего свое первое государство на территории нынешней России, впоследствии вторгнувшегося в пределы Римской Империи и расселившегося по Европе. Книга будет интересна как квалифицированному читателю, подготовленному в плане исторических знаний, так и всем неравнодушным к истории и судьбам нашей страны.

В номинации «Иностранная литература» первая премия присуждена книге Джулиана Барнса «Нечего бояться».

Премия «Национальный бестселлер»

В 2021 году победителем «Нацбеста» стала книга «Покров-17» петербуржца Александра Пелевина, написанная в жанре мистического реализма.

Загадочные события, разворачивающиеся в закрытом городе Покров-17 Калужской области в октябре 1993 года, каким-то образом связаны с боями, проходившими здесь в декабре 1941-го. И лично с главным героем романа, столичным писателем и журналистом, которого редакция отправляет в Покров-17 с ответственным заданием...

Премия «НОС» («Новая словесность»)

Премия НОС основана благотворительным Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке.

Победителем 2021 года стал сборник рассказов «Конец света, моя любовь» Аллы Горбуновой. Алла Горбунова - поэт, прозаик, критик, лауреат премии «Дебют и Премии Андрея Белого.

По мнению критиков, никогда еще 1990-е и 2000-е годы не были описаны с такой достоверностью, как в новой книге Аллы Горбуновой. Ее герои и героини - дети, студенты, нищие, молодые поэты — проживают жизнь интенсивно, балансируя между тоской и эйфорией, святостью и падением, пускаясь из огня семейного безумия в полымя рискованной неформальной жизни Санкт-Петербурга. Но рассказы Горбуновой далеки от бытописательства: она смотрит на хрупкую и опасную реальность с бескомпромиссной нежностью, различая в ней опыт, который способен преобразить ее героев.

Премия Андрея Белого

Премия Андрея Белого - первая независимая литературная награда в России, которая вручается в области поэзии, прозы и гуманитарных исследований. Материальное содержание премии составляет один рубль, бутылку водки и яблоко.

В номинации «Проза» победу завоевал криминальный роман «Дождись лета и посмотри, что будет» Романа Михайлова.

Это седьмая книга Романа Михайлова, любовный роман родом из девяностых, в котором на бандитских свадьбах появляются самые красивые принцессы, в актовых залах психиатрических больниц ставят спектакли, на винтовых хатах ждут поездов дальнего следования, а в развеваемых ветром цветах прячется братва...

В номинации «Поэзия» премия присуждена Полине Андрукович («Периоды») и Виталию Пуханову («Приключения мамы»).

«Премия Читателя»

«Премия Читателя» — единственная литературная награда российского библиотечного сообщества, которая теперь присуждается в двух номинациях: художественная проза и non-fiction. Премия уникальна прежде всего механизмом отбора: здесь учитывается и экспертная оценка, и реальный читательский спрос.

В номинации «Документальная проза (Non-Fiction)» победу одержали сразу два автора: Павел Басинский и Екатерина Барбаняга (книга «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины»).

Супруга Льва Николаевича Толстого, Софья Андреевна еще при жизни мужа стала не менее легендарной личностью, чем он сам. Ее фигура и сегодня привлекает биографов, кинематографистов и театральных деятелей.

Писатель и журналист, лауреат премии «Большая книга» Павел Басинский решил написать книгу о Софье Толстой в необычном формате — в виде онлайн-диалогов с поэтом и прозаиком из Санкт-Петербурга Екатериной Барбанягой. Два взгляда - мужчины и женщины. Две точки зрения на судьбу великой жены великого писателя. В Приложении публикуются малоизвестные тексты С.А. Толстой и очерки о ней Власа Дорошевича и Максима Горького.

Лучшим в номинации «Художественная проза» был признан роман «Концертмейстер» Максима Замшева.

Максим Замшев отправляет читателей сначала в середину восьмидесятых годов XX века, потом в конец сороковых, потом в семидесятые. Времена выбраны не случайно: автор пытается докопаться до сути тех ключевых периодов нашей недавней истории, которые изменили нас, сделали такими, какие мы есть.

«Это большой настоящий роман, со множеством линий, с высочайшей степенью сопереживания героям, с головокружительной интригой, разрешающейся в самом конце. Чтение «Концертмейстера» – увлекательное и незабываемое приключение» - так отозвался об этой книге Павел Басинский.

Обзор книжных новинок 2021 года подготовила Юлия Лысанюк

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