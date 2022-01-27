В Гатчине открылся первый офис нового формата Сбера

В Гатчине открылся первый офис нового формата Сбера

Сбербанк открыл первый офис нового формата в Гатчине. Теперь отделение банка на улице Рощинская, д. 11, к.1 оформлено в новом бренде и, кроме полного спектра финансовых услуг, предлагает клиентам также и популярные сервисы экосистемы Сбера.

Рубрики : Общество     27 Jan 2022

В новом офисе можно протестировать и купить компоненты умного дома: смарт-лампочки и розетки Sber, умную медиаприставку SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top, – отправить посылку, получить заказ из СберМегаМаркета или другого интернет-магазина через пункт выдачи и постамат СберЛогистики, подключиться к мультимедийному сервису Okko, стать абонентом СберМобайл, заказать такси, кофе, зарядить телефон, и многое другое.

Также здесь установлены банкоматы нового поколения с технологией распознавания лиц и голосовым вводом.

Олег Тихомиров, директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области: «По опыту городов, где уже работают такие офисы, мы видим, что новый формат востребован и нравится нашим клиентам. У жителей Гатчины теперь тоже гораздо больше поводов посетить Сбер. Можно даже просто заглянуть в офис, чтобы выпить чашечку кофе. Наши менеджеры всегда рады проконсультировать и помочь как по банковским услугам, так и по предложениям экосистемы Сбера».

Фото предоставлено пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк


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