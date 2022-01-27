В Гатчине открылся первый офис нового формата Сбера

В новом офисе можно протестировать и купить компоненты умного дома: смарт-лампочки и розетки Sber, умную медиаприставку SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top, – отправить посылку, получить заказ из СберМегаМаркета или другого интернет-магазина через пункт выдачи и постамат СберЛогистики, подключиться к мультимедийному сервису Okko, стать абонентом СберМобайл, заказать такси, кофе, зарядить телефон, и многое другое.

Также здесь установлены банкоматы нового поколения с технологией распознавания лиц и голосовым вводом.

Олег Тихомиров, директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области: «По опыту городов, где уже работают такие офисы, мы видим, что новый формат востребован и нравится нашим клиентам. У жителей Гатчины теперь тоже гораздо больше поводов посетить Сбер. Можно даже просто заглянуть в офис, чтобы выпить чашечку кофе. Наши менеджеры всегда рады проконсультировать и помочь как по банковским услугам, так и по предложениям экосистемы Сбера».

Фото предоставлено пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк