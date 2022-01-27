В Гатчине открылся первый офис нового формата Сбера

В новом офисе можно протестировать и купить
компоненты умного дома: смарт-лампочки и розетки Sber, умную медиаприставку
SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top, –
отправить посылку, получить заказ из СберМегаМаркета или другого
интернет-магазина через пункт выдачи и постамат СберЛогистики, подключиться к
мультимедийному сервису Okko, стать абонентом СберМобайл, заказать такси, кофе,
зарядить телефон, и многое другое.
Также здесь установлены банкоматы нового
поколения с технологией распознавания лиц и голосовым вводом.
Олег Тихомиров, директор головного отделения
Сбербанка по Ленинградской области: «По опыту городов, где уже работают
такие офисы, мы видим, что новый формат востребован и нравится нашим клиентам. У
жителей Гатчины теперь тоже гораздо больше поводов посетить Сбер. Можно даже просто
заглянуть в офис, чтобы выпить чашечку кофе. Наши менеджеры всегда рады проконсультировать
и помочь как по банковским услугам, так и по предложениям экосистемы Сбера».
Фото предоставлено пресс-центр Северо-Западного банка ПАО
Сбербанк