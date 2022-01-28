«Горница» снова среди лучших!

«Горница» снова среди лучших!

Ансамбль русской песни «Горница» стал победителем Международного конкурса творчества и талантов «Январские морозы», который проходил в январе 2022 года в городе Омске.

Рубрики : Культура     28 Jan 2022

Международный конкурс творчества и талантов «Январские морозы» направлен на поддержку талантливых исполнителей самых разных возрастов, популяризацию искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах, а также на повышение профессионального уровня участников. В этом году конкурс проходит в дистанционном формате.

Артисты народного самодеятельного коллектива «Ансамбль русской песни «Горница», которым руководит заслуженный работник культуры России Владимир Павлов, выступили на конкурсе с народной русской песней «Ой, на горке калина!» Их номер был отмечен дипломом лауреата I степени.

Также вручена благодарность руководителю коллектива, Владимиру Павлову, за вклад в развитие культуры и искусства, неустанную работу по воспитанию интереса к творчеству, вдохновение, мастерство и подготовку участников к конкурсу.

Поздравляем участников ансамбля «Горница» с заслуженной победой!

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2022 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+