«Горница» снова среди лучших!

Международный
конкурс творчества и талантов «Январские морозы» направлен на поддержку
талантливых исполнителей самых разных возрастов, популяризацию искусства в его
исполнительском и педагогическом аспектах, а также
на повышение профессионального уровня участников.
В этом году конкурс проходит в дистанционном формате.
Артисты
народного самодеятельного коллектива «Ансамбль русской песни «Горница», которым
руководит заслуженный работник культуры России Владимир Павлов, выступили на
конкурсе с народной русской песней «Ой, на горке калина!» Их номер был отмечен
дипломом лауреата I степени.
Также
вручена благодарность руководителю коллектива, Владимиру Павлову, за вклад в
развитие культуры и искусства, неустанную работу по воспитанию интереса к
творчеству, вдохновение, мастерство и подготовку участников к конкурсу.
Поздравляем
участников ансамбля «Горница» с заслуженной победой!