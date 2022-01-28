«Горница» снова среди лучших!

Международный конкурс творчества и талантов «Январские морозы» направлен на поддержку талантливых исполнителей самых разных возрастов, популяризацию искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах, а также на повышение профессионального уровня участников. В этом году конкурс проходит в дистанционном формате.

Артисты народного самодеятельного коллектива «Ансамбль русской песни «Горница», которым руководит заслуженный работник культуры России Владимир Павлов, выступили на конкурсе с народной русской песней «Ой, на горке калина!» Их номер был отмечен дипломом лауреата I степени.

Также вручена благодарность руководителю коллектива, Владимиру Павлову, за вклад в развитие культуры и искусства, неустанную работу по воспитанию интереса к творчеству, вдохновение, мастерство и подготовку участников к конкурсу.

Поздравляем участников ансамбля «Горница» с заслуженной победой!