Спасатели обнаружили тело женщины, утонувшей под Вырой

Спасатели обнаружили тело женщины, утонувшей под Вырой

Тело утонувшей на крещенских купаниях недалеко от поселка Выра женщины, спустя девять дней найдено. Оно было обнаружено в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби.

Рубрики : Происшествия     28 Jan 2022

Напомним, что несчастный случай произошел вечером 19 января на реке Оредеж, недалёко от поселка Выра. 41-летняя женщина вместе с семьей и друзьями пришла окунуться в импровизированную купель, которая не была согласована и оборудована по всем правилам безопасности, и утонула.

22 января была сформирована поисковая группа Водолазной группой «ДобротворецЪ». Приехали специалисты из Москвы и Ивановской области. Вместе с ними в поисках участвовали поисковики из ДПСО «ЛизаАлерт» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и водолазная служба «"Восвод» (Всероссийское общество спасения на водах). Сегодня поисковики сообщили: «Найдена. Погибла».

Фото: Водолазная группа «ДобротворецЪ»

 

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