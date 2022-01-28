Спасатели обнаружили тело женщины, утонувшей под Вырой

Напомним, что несчастный случай произошел вечером 19 января на реке Оредеж, недалёко от поселка Выра. 41-летняя женщина вместе с семьей и друзьями пришла окунуться в импровизированную купель, которая не была согласована и оборудована по всем правилам безопасности, и утонула.

22 января была сформирована поисковая группа Водолазной группой «ДобротворецЪ». Приехали специалисты из Москвы и Ивановской области. Вместе с ними в поисках участвовали поисковики из ДПСО «ЛизаАлерт» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и водолазная служба «"Восвод» (Всероссийское общество спасения на водах). Сегодня поисковики сообщили: «Найдена. Погибла».

Фото: Водолазная группа «ДобротворецЪ»