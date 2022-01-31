Сбер запускает новый способ защиты близких от мошенников — подтверждение операций «второй рукой»

Суть
сервиса в том, что онлайн-переводы клиента — перед тем, как их исполняет банк,
— попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет
их исходя из цели операции. Если помощник сочтёт операцию подозрительной, он связывается
с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение.
Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек.
Предоставляемая
банком услуга является надежной защитой в ситуации, когда клиент переводит
мошенникам деньги под психологическим давлением. Обычно родственники узнают об
этом постфактум и уже ничего не могут исправить. Подобные случаи можно было бы
предотвратить, если бы кто-то из близких мог отклонить перевод.
Новый
сервис разработан с учетом предложений наших клиентов, которые хотели бы таким
образом обезопасить своих близких и пожилых родственников от действий
мошенников.
Сервис
абсолютно безопасен для клиента. Во-первых, помощники идентифицированы банком и
известны ему. Во-вторых, помощник не вправе инициировать операции за клиента,
он не видит остатки и поступления по счетам и может проверить только реквизиты
операции. В-третьих, использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы
проверки операций банком.
Подключить
услугу можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Для этого требуется
согласие и клиента, и выбранного им помощника. В этом же приложении доверенное
лицо будет получать уведомления о том, что нужно проверить операцию.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления
Сбербанка:
«Защита средств клиентов
является абсолютным приоритетом для Сбера, который максимально помогает и снабжает
своих клиентов необходимыми для этого инструментами. Подключить близкого
человека к контролю за движением денежных средств – и логичная, и оправданная
мера. Тандем ʺклиент+помощникʺ будет чувствовать себя значительно увереннее в сложных
финансовых ситуациях, когда дополнительная трезвая оценка действий позволит
избежать печальных последствий».
Фото sberbank.ru